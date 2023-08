Rigore Juve Bologna: audio dell’arbitro, il motivo della scelta

Non si fermano le polemiche per il caso del rigore Juventus Bologna che ha alzato un polverone incredibile già alla seconda giornata di campionato di Serie A.

Un caso che difficilmente sarà spento in tempi brevi e anche se dovessero arrivare delle decisioni ufficiali e pesanti riguardo la vicenda. Perché ora si parla anche di una lunga squalifica che possono prendere gli arbitri di quella partita.

C’è ancora la Juventus nel mirino della critica per moviola con il caso del rigore Bologna che non è stato concesso e che avrebbe dato completamente un altro risultato alla partita della seconda giornata di Serie A.

Juventus Bologna rigore: spunta l’audio dell’arbitro

Tensioni in Serie A per quanto accaduto in Juventus Bologna, rigore non fischiato e grande caos in Italia con delle decisioni che presto saranno rese ufficiali per il grave errore che potrebbe aver condizionato e non poco una partita. Ha alzato la voce il Bologna sin da subito con le parole del dirigente Fenucci che hanno portato all’AIA a prendere una decisione immediata.

Un grave errore insopportabile per il Bologna che ha chiesto subito giustizia per quanto accaduto e presto arriverà con una pesante squalifica per l’arbitro e il Var di Juve Bologna.

Ora emergono anche delle confessioni, sia dell’arbitro che del quarto uomo di Juve Bologna con quest’ultimo che avrebbe detto: “Se abbiamo sbagliato vi chiediamo scusa”.

Audio rigore Juventus Bologna: Di Bello parla con Di Vaio

Arriva la confessione dell’arbitro Di Bello sul mancato rigore in Juve Bologna per il fallo di Illing-Junior su Ndoye. Infatti, al triplice fischio il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, avrebbe raggiunto l’arbitro Di Bello nel tunnel per chiedere spiegazioni e avrebbe ricevuto anche una risposta.

Come svelato dal Corriere dello Sport, Di Vaio con toni educati avrebbe chiesto: “Perché non hai dato il rigore?”. E la risposta non avrebbe soddisfatto nessuno, anzi. Perché l’arbitro Di Bello ha replicato così nel tunnel: “Perché non ho dato quello su Chiesa”.

Serie A: incontro arbitri e allenatori

Ci saranno tutte le spiegazioni del caso riguardo quanto accaduto in Juventus Bologna con il caso del rigore, ma intanto, il sistema del calcio italiano ha preso una decisione forte riguardo i movimenti che saranno fatti nelle prossime ore proprio su questo tema. L’AIA ha riconosciuto il grave errore, il designatore Rocchi è apparso molto arrabbiato e deluso.

C’è grande preoccupazione nel campionato di Serie A e per questo motivo e per questo motivo ci saranno spiegazioni durante l’incontro di Torino di lunedì prossimo, a Lissone, dove è in programma un incontro tra vertici arbitrali, allenatori, addetti agli arbitri. Saranno fatti ascoltare gli audio o sarà data la massima spiegazione.