Altro big dice addio alla Serie A: va da Klopp

Brutte notizie per la Serie A: un altro big del nostro campionato è ai saluti, può andare da Klopp al Liverpool.

Il ‘saccheggio’ della Serie A non è ancora terminato. Con il mercato ancora aperto, da un momento all’altro i big del nostro campionato, già piuttosto ridotti di numero, potrebbero lasciare l’Italia per accettare le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita o dai club di Premier League, dai meno blasonati, come il Brentford, ai più importanti, come il Liverpool.

Proprio la squadra di Klopp avrebbe deciso negli ultimi giorni di accelerare per un grande giocatore che milita in una nostra squadra. Il tecnico tedesco non sarebbe soddisfatto del mercato dei Reds fin qui e vorrebbe regalarsi quel tassello che ancora manca per poter completare una rosa che quest’anno deve cercare a tutti i costi di tornare in Champions League.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Momo Salah, tentato dalle folli offerte saudite, Jurgen va per la sua strada e continua puntellare la rosa di un Liverpool che non sembra in questo momento in grado di impensierire il super Manchester City di Guardiola, ma che vuole tornare a rivaleggiare ad armi pari con United, Arsenal e anche con il Newcastle di proprietà araba.

Per questo motivo, più che pensare alle cessioni, i questo momento è necessario per il manager tedesco individuare i giocatori più pronti per far fare un salto di qualità alla propria squadra. Tra questi anche un grandissimo calciatore della Serie A, ambito da numerose big in Europa.

Klopp porta via un altro big alla Serie A: il top player vola a Liverpool

Diviso tra Premier e Italia, Sofyan Amrabat sembra ormai lontanissimo da Firenze. Dopo essere esploso definitivamente in viola, il centrocampista marocchino ha deciso a tutti i costi di giocarsi la carta di un Mondiale che lo ha visto grande protagonista per fare il salto di qualità in un club di livello internazionale.

Per questo motivo, più che dal Napoli campione d’Italia, che pure aveva manifestato interesse per il giocatore, Amrabat sarebbe tentato dalle offerte provenienti dalla Premier League.

In pole negli ultimi giorni per l’ex Verona sembrava esserci il Manchester United di Ten Hag, a sua volta alle prese con gli ultimi tasselli per completare una rosa che deve cercare, in qualche modo, di rendere difficile il compito di riconfermarsi campione d’Inghilterra al City. Impresa a dir poco ardua.

Klopp però non demorde e, viste le difficoltà dei Red Devils a chiudere per il giocatore, potrebbe nelle prossime ore tentare un inserimento decisivo. D’altronde, avrebbe il gradimento del centrocampista. Resta da capire se i Reds saranno in grado di soddisfare le richieste di Commisso, che continua a non scendere da una valutazione di almeno 30 milioni.