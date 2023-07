Calciomercato Milan: affare lampo, c’è la svolta per l’attaccante

Affare lampo per il Milan: ecco le ultimissime notizie di calciomercato sui rossoneri. C’è il nome del nuovo attaccante.

Il Milan mette la quinta: dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero e Pulisic, Moncada è pronto a chiudere anche un altro colpo. Pioli sarà accontentato in tutto e per tutto, il tecnico ha chiesto delle garanzie alla sua società che è pronta a definire anche quest’altra operazione di calciomercato con l’arrivo dell’attaccante che andrà a completare il reparto offensivo della squadra. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare con i rossoneri ancora una volta protagonisti.

Una delle società italiane più attive, in questa sessione di calciomercato estiva 2023, è sicuramente il Milan. I rossoneri continuano a sondare il terreno per altri giocatori: l’obiettivo è prendere un nuovo centrocampista e attaccante. Per quanto riguarda il reparto offensivo, la situazione può sbloccarsi grazie a Moncada. Il talent scout del Milan ha sondato il terreno per il calciatore che è finito in lista di sbarco: può lasciare il suo attuale club anche in prestito.

Calciomercato Milan: svolta in attacco, l’annuncio

Secondo quanto riportato da cm.com, nei colloqui tra il Milan e il Villarreal per Chukwueze è uscito fuori anche il nome di Arnaut Danjuma. L’olandese, di origini nigeriane, è un jolly offensivo che può fare a caso di Pioli visto che può giocare anche come prima punta.

Si tratta di un’alternativa low cost, visto che non rientra più nei piani della società spagnola che è disposta a cedere al Milan Danjuma in prestito con diritto di riscatto. I rossoneri dovranno superare la concorrenza di Feyenoord ed Everton.

Il calciatore, classe 1997, è tornato al Villarreal dopo il prestito al Tottenham. Ha un contratto con gli spagnoli fino al 2026 anche se la società ha già fatto sapere di non puntare su di lui. Ecco perché i dirigenti sono a lavoro per piazzarlo in qualche altro club. Nelle ultime ore è spuntata fuori l’ipotesi Milan per Danjuma che potrebbe arrivare in Serie A nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Chi è Danjuma, nuovo obiettivo di calciomercato del Milan

Uno degli obiettivi del Milan, per l’attacco, è Danjuma. Reduce da una stagione tra Liga e Premier League, divisa tra Villarreal e Tottenham, il calciatore è pronto a cambiare nuovamente campionato. Moncada ne ha parlato con gli spagnoli, ancora proprietari del suo cartellino. Non rientra più nei piani del Villarreal che è disposto a cederlo anche in prestito. Danjuma è il profilo perfetto per il Milan con Pioli che può sfruttare al meglio la duttilità tattica del giocatore, abile nel giocare sia sull’esterno che come prima punta.