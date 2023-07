Tutto fatto con l’Inter: accordo da 60 milioni come Onana

L’Inter targata mister Simone Inzaghi avrebbe ormai raggiunto l’accordo definitivo, è praticamente tutto fatto: firma da 60 milioni di euro

In casa Inter si lavora alacremente sul fronte calciomercato. La dirigenza della ‘Beneamata’, capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta, ha già messo a referto un colpo che potrebbe spostare gli equilibri della Serie A durante la prossima stagione.

Il riferimento, in tal senso, è ovviamente a Davide Frattesi, giunto a Milano dal Sassuolo attraverso un’operazione in prestito con obbligo di riscatto più il 10% sull’eventuale futura rivendita. Inoltre, i neroverdi si sono aggiudicati le prestazioni di Samuele Mulattieri, valutato 6-7 milioni di euro. L’affare in questione è stato reso possibile dalla cessione di Marcelo Brozovic, col regista croato che ha scelto di proseguire la propria carriera in Arabia Saudita, in particolare all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Ora, dunque, spetterà a Hakan Calhanoglu, in via definitiva, gestire le chiavi della mediana. Il turco, dal canto suo, ha ampiamente dimostrato di poter ricoprire quel ruolo, rendendosi protagonista di ottime prestazioni. Nelle scorse settimane, poi, sono avvenuti dei cambiamenti abbastanza rilevanti nel reparto offensivo. Edin Dzeko ha abbandonato la nave a parametro zero, sposando il progetto del Fenerbahce.

Marotta, però, non ha perso tempo: Simone Inzaghi, infatti, potrà contare sull’aiuto di Marcus Thuram a partire dalla prossima stagione. Il figlio di Lilian ha preferito non rinnovare l’accordo scritto col Borussia Monchengladbach e l’Inter ne ha approfittato, bruciando la concorrenza del Milan. Adesso la priorità del club lombardo si chiama Romelu Lukaku.

I nerazzurri, negli scorsi giorni, hanno avanzato una proposta da 25 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo di Big Rom. Offerta rifiutata dal Chelsea, che ne chiede 40 e non intende scendere da questa soglia. Inoltre, i ‘Blues’ non vogliono aprire al prestito o ad altre formule alternative, nonostante ciò la compagine milanese proverà comunque ad alzare un po’ la proposta sperando di raggiungere la fumata bianca.

Inter, trattativa al fotofinish: firma da 60 milioni

Nell’ultima stagione il rendimento di Lukaku è stato ben lontano dalle prestazioni messe a referto agli ordini di Antonio Conte. In quel momento il classe ’93 fu decisivo per conquista del diciannovesimo Scudetto nerazzurro. Oggi rimane un elemento potenzialmente molto valido, anche se non rappresenta più la certezza di un tempo.

Ad ogni modo, la ‘Beneamata’ preferirebbe puntarci ancora, sfruttando l’ottimo rapporto con Lautaro Martinez. Lavori in corso. Nel frattempo, la società meneghina ha praticamente chiuso un’altra trattativa, quella relativa al main sponsor. A meno di sorprese, assisteremo alla conferma di Paramount, ossia l’azienda di produzione e distribuzione cinematografica statunitense.

Ormai ci siamo: pare proprio che le parti in causa abbiano trovato l’intesa su tutti i dettagli per proseguire il percorso intrapreso insieme. Probabile, entrando più nello specifico, un accordo triennale da 20 milioni a stagione, ossia 60 totali. Si attende l’ufficialità.