Giocatore accusato di stupro: la sentenza dei giudici

Dopo l’accusa di violenza sessuale, ecco la sentenza dei giudici. C’è la decisione sul calciatore che era stato messo fuori rosa dal club a causa di questi problemi extra campo.

Periodo davvero complicato per il giocatore che, dopo essere stato accusato di stupro, s’è dovuto allontanare dal calcio giocato per difendere la sua posizione in tribunale. Ecco l’annuncio riguardo la duplice accusa di stupro e tentato stupro nei confronti di una 24enne. C’è il verdetto da parte della corte che ha chiarito la situazione.

Quest’oggi è arrivata la sentenza dei giudici in merito alla denuncia di una 24enne che ha portato in tribunale il calciatore. Accusato di duplice violenza, il processo è andato avanti per molti mesi. Ecco, finalmente, la parola fine a questa vicenda che ha allontanato dal calcio il giocatore.

Accusa di stupro: il verdetto dei giudici

Quest’oggi è arriva la sentenza del Tribunale con i giudici che hanno deciso in merito all’accusa di una 24enne nei confronti del calciatore francese Benjamin Mendy, denunciato di stupro e tentato stupro: questo il verdetto della Chester Crown Court di Londra.

Assoluzione piena per Benjamin Mendy che non ha violentato nessuno. Il giocatore aveva sempre espresso la propria innocenza dall’accusa di stupro e tentata violenza nei confronti di una 24enne. Adesso la corte gli ha dato ragione: una vicenda assurda che ha allontanato dal calcio giocato il francese, campione del mondo con la Francia nel 2018. I fatti risalgono al 2020, con la ragazza che all’epoca accusò il terzino francese di violenza sessuale. Il tutto sarebbe accaduto nella villa del calciatore nel Cheshire; inoltre i fatti sarebbero successi, secondo l’accusa, anche due anni prima con un altro tentativo di violenza. A distanza di anni, oggi è arrivata la sentenza ufficiale che ha assolto Mendy da ogni accusa.

Sono stati mesi difficili per il calciatore che ha disputato la sua ultima gara ufficiale il 15 agosto 2021. Da quel momento è stato messo fuori squadra ed ha impiegato tutto questo periodo per difendersi. I nove capi di imputazione, per i quali è stato processato, hanno portato all’assoluzione di Mendy. Un iter giudiziario davvero lungo che ha portato il calciatore anche in carcere.

Accusa di stupro: assoluzione per il difensore Mendy

Jenny Wiltshire, uno degli avvocati di Mendy, ha parlato dopo l’assoluzione del calciatore.

“Benjamin Mendy ringrazia tutti per questa sentenza. I membri della corte si sono concentrati sulle prove anziché avallare le voci e insinuazioni che si sono susseguite sin dall’inizio. E’ la seconda volta che il calciatore viene giudicato innocente dalla giuria. Sono passati quasi tre anni da quando la polizia ha indagato su questo caso. Questo procedimento ha avuto un impatto notevole anche sul futuro di Mendy che adesso ringrazia tutte le persone che gli sono state vicine in questo lungo calvario. Adesso vuole ricostruire la sua vita e chiede a tutti di rispettare la sua privacy”.