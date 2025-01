Asse Juventus-Barcellona: scelto il jolly da 40 milioni, firma subito

La Juventus sta cercando rinforzi sul mercato e ora Giuntoli ha messo già in piedi l’asse con il Barcellona per chiudere subito un colpaccio.

I bianconeri vivono una stagione difficile per vari motivi e che si è complicata sempre di più con gli infortuni e tutti i problemi che sono nati nel corso del tempo. Thiago Motta ha provato a lavorare su sistemi nuovi e un nuovo tipo di gioco rispetto al passato ma al momento nulla di tutto ciò sta pagando e il rischio è quello di veder fallire pian piano un progetto che, invece, aveva grosse potenzialità.

La situazione mercato della Juventus si sta sbloccando proprio in queste ore: Cristiano Giuntoli volerà a Barcellona per chiudere definitivamente un colpo d’oro.

Calciomercato Juventus: colpo dal Barcellona

La situazione in casa Juventus in questo momento è abbastanza pesante. L’eliminazione dalla Supercoppa Italiana contro il Milan, in una partita che era in netto controllo ha minato tutte le certezze di allenatore, squadra e tifosi.

Il lavoro di Thiago Motta è sicuramente migliorabile e dovrà essere legato ai risultati che in questo momento non stanno arrivando e stanno creando grande caos nella tifoseria. C’pp chi vorrebbe l’esonero immediato del tecnico italo-brasiliano e chi, invece, crede che tutti i traguardi verranno raggiunti a tempo debito.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus sta studiando il colpaccio dal Barcellona: sono pronti tanti milioni per prendere un jolly a Thiago Motta.

Juventus, ecco il colpo in difesa

La Juventus sta studiando diversi nomi che sono utili per migliorare la rosa di Thiago Motta e per portare qualità e leadership, due caratteristiche che sono evidentemente mancate fino a questo momento, visto che ci si trova in una situazione paradossale.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la Juventus sta studiando il colpo Araujo dal Barcellona. Il difensore uruguaiano è tornato da poco da un infortunio molto serio che lo ha tenuto fuori a lungo e non sembra essere più centralissimo nel progetto di Flick che lo cederebbe senza troppe remore.

Per la Juventus Araujo sarebbe un colpo d’oro perché è un centrale forte e rognoso che sostituirebbe alla grande Bremer ed è anche in grado di giocare da terzino destro, come già accaduto in carriera.

Trattativa Juventus-Barcellona per Araujo

La Juventus vuole Araujo, il Barcellona intende far cassa il prima possibile per avere la possibilità di iscrivere altri calciatori alla rosa e quindi la trattativa per il centrale classe ’99 potrebbe tranquillamente concretizzarsi.

La Juventus ha in mente un’offerta in prestito con diritto di riscatto a 40 milioni che diventerebbe obbligo con la qualificazione in Champions League e una percentuale di presenze del calciatore in questa stagione, oltre che una percentuale sulla futura rivendita. Il calciatore gradisce la destinazione e tutto potrebbe andare per il verso giusto.