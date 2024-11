Zero minuti con Conte, il Napoli è pronto a cederlo alla Juventus

Zero minuti nel Napoli di Antonio Conte, il tecnico non lo vede ed è pronto ad acconsentire alla cessione. Lo vuole Giuntoli alla Juventus

La forte rivalità che da sempre accompagna Juventus e Napoli ha reso nel corso degli anni più difficili i passaggi da una all’altra squadra. E su quelli consumati se n’è detto di ogni tipo, specialmente con la piazza partenopea che non ha perdonato il trasferimento al “traditore” di turno. Come con Higuain e Sarri, giusto per fare qualche esempio. Nell’attuale rosa dei bianconeri c’è Arek Milik, transitato anche lui per la città campana.

Presto questa saga potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo, insolito rispetto i precedenti. Perché pur se parliamo di un giocatore che per anni è stato in azzurro e può definirsi alla stregua di una bandiera, oggi per lui gli spazi nel capoluogo campano sono davvero ridotti. Antonio Conte non gli ha concesso ancora il debutto stagionale. Il suo addio è da mettere in conto e di certo i tifosi azzurri non si strapperanno i capelli ma siamo pronti a scommettere che diversi fan non lo vorrebbero vedere alla Juve, magari per un fatto di principio.

Dal Napoli alla Juve, Giuntoli piazza il colpo: Conte non lo vede

D’altronde si tratta di un fedelissimo della causa azzurra, dopo anni di onorata militanza. Addirittura è l’unico sopravvissuto del ciclo di Sarri ancora presente in rosa. Ma la Juve è in piena emergenza nel reparto arretrato dopo gli infortuni di Bremer e Cabal e quindi si dovrà correre ai ripari anche prendendo qualche giocatore low cost.

Mario Rui, infatti, è attualmente finito fuori rosa al Napoli e non è mai stato utilizzato da Antonio Conte. Un brutto epilogo per un giocatore che per anni è stata una certezza in fascia. Il suo nome è entrato in orbita Juventus con Cristiano Giuntoli, che lo conosce molto bene, pronto a portarlo a Torino. I due difensori finiti KO hanno probabilmente concluso già la loro stagione (per il brasiliano zero chance di tornare entro maggio dopo l’operazione ai legamenti crociati del ginocchio).

A gennaio urgono rinforzi ma non c’è praticamente budget a disposizione di Giuntoli. Ecco perché il direttore tecnico bianconero sta pensando a qualche soluzione low-cost come quella che conduce al portoghese desideroso di rilanciarsi e rimettersi in gioco. Nelle prossime settimane può esserci l’affondo, il prezzo chiesto da De Laurentiis sarà sicuramente molto basso e alla portata.