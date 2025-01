Lazio, squalifica Castellanos: quante partite salta

Scene da wrestling quelle che si sono viste in Italia nel finale di Roma-Lazio quando il Derby si acceso in maniera davvero aggressiva e ha portato anche ad un cartellino rosso.

A pagare è stato il Taty Castellanos della Lazio che è stato espulso nel finale di partita dopo una rissa che si era creata in seguito a una forte lite tra giocatori di Roma e Lazio che hanno sentito come sempre tanto la sfida sul campo. Adesso ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano però le conseguenze di quello che è accaduto in campo.

Perché ci sono delle novità molto importanti in merito a quello che pare essere ora una pesante squalifica che ci sarà per Castellanos dopo il Derby Roma Lazio. Ora c’è bisogno di attendere qualche giorno per l’ufficialità ma non sembrano esserci buone notizie in questo momento per Baroni e il suo allenatore.

Lazio, squalifica Castellanos: decisione forte

Sarà il Giudice Sportivo a stabilire quella che sarà la squalifica di Castellanos che ora rischia grosso dopo Lazio Roma. Ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano la scelta che sarà presa nei confronti del giocatore della Lazio che ora rischia davvero grosso.

Possibile svolta negativa per il giocatore perché ora ci sono delle novità che rischiano di compromettere la situazione di Castellanos e la Lazio con una sua lunga squalifica. Perché in questo momento c’è la posizione forte da parte del Giudice Sportivo che può prolungare la squalifica del giocatore per diverse giornate.

Adesso ci sono delle novità che arriva in merito a quella che può essere una pesante squalifica per Castellanos che può saltare tante partite. Perché il giocatore rischia di saltare fino a 3 giornate e ci sono Como, Verona e Fiorentina che possono giocarsi proprio senza l’attaccante della squadra di Baroni.