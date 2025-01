Caso Gudmundsson, a Firenze scoppia un nuovo ‘dramma’

Si è aperto un nuovo caso che riguarda Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina che non sta facendo benissimo con Raffaele Palladino.

L’attaccante islandese è arrivato in estate dal Genoa con grandissime aspettative. La Viola lo ha voluto a tutti i costi perché sarebbe stato lui l’uomo in più della squadra per poter portare avanti il desiderio di vincere e di restare sempre in alto in questa stagione. Ma l’impatto di Gudmundsson con la Fiorentina non è stato perfetto e, anzi, ci sono diversi problemi che ne hanno pesantemente rallentato l’inserimento e hanno fatto nascere diverse perplessità.

Il nome di Gudmundsson fa sempre un certo effetto anche in tutti i tifosi ma ora è nato un altro problema con la Fiorentina che rischia di essere estremamente difficile da gestire.

Fiorentina, Gudmundsson crea un altro caso: le ultime

Le prestazioni di Gudmundsson con la Fiorentina sono state altalenanti, quando è stato in campo. Non sempre Palladino ha potuto contare sulle sue qualità e, anzi, spesso, ha dovuto fare a meno del suo numero 10 per motivi legati alle condizioni fisiche e non solo.

Fino a qualche settimana fa Gudmundsson è stato anche fuori per motivi “disciplinari”, perché era coinvolto in un caso di violenza sessuale in Islanda che si è risolto con l’assoluta assoluzione del calciatore che poi è tornato in campo.

Secondo le ultime notizie, però, per Gudmundsson sta nascendo un altro problema che la Fiorentina non sa più come gestire.

Caso Gudmundsson: è sempre infortunato, è un flop

Il Gudmundsson visto al Genoa è ormai un lontano ricordo per tutti gli amanti del calcio. Lo scorso anno con Gilardino aveva dimostrato grandi cose e di essere all’altezza di palcoscenici davvero importanti. In estate l’Inter ha provato in tutti i modi ad acquistarlo ma poi non si sono mai verificate le condizioni necessarie al suo acquisto e alla fine l’ha spuntata la Fiorentina che, però, ora ha a che fare con un “flop”.

Ora Gudmundsson si è infortunato di nuovo. Il problema alla caviglia sembra essere abbastanza serio e di non facile guarigione nel giro di poco tempo. Dall’inizio è stato un vero contagocce dipresenze e minuti e quanto la Fiorentina abbia bisogno di lui è evidente almeno quanto l’investimento che i viola avevano deciso di fare sul talentuoso giocatore islandese.

A Firenze tanti tifosi hanno perso la pazienza con Gudmundsson: vogliono già un sostituto e la sua cessione, visto che non riesce a imporsi come avrebbe potuto.

I tempi di recupero di Gudmundsson

Il nuovo infortunio di Gudmundsson rovina i piani della Fiorentina. Il suo ko ha messo in seria difficoltà i Vuola che hanno grandi ambizioni ma che pian piano stanno perdendo terreno dalle prime della classe e risichiano di compromettere il futuro.

I tempi di recupero di Gudmudsson sono ancora indefiniti ma potrebbe restare fuori almeno fino alla fine di gennaio, saltando altre partite molto importanti e decisive per il futuro.