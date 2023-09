Atalanta, assenza a sorpresa fra i titolari: Gasp sorprende tutti

Dopo la sconfitta di settimana scorsa contro la Fiorentina l’Atalanta ha intenzione di rialzare la testa e ripartire anche in campionato dopo la prima vittoria in Europa League. Per farlo Gasperini ha intenzione di contare sui suoi migliori effettivi, anche se per la partita di domani contro il Cagliari ci sarà un’assenza a sorpresa.

Nella diramazione dei convocati per la sfida contro i sardi, l’allenatore della Dea ha deciso di lasciare fuori uno dei giocatori più attesi ed importanti dell’Atalanta. Una decisione che potrebbe servire a dare un segnale importante a tutto l’ambiente, anche se alla fine il reale motivo dietro questa scelta avrebbe letteralmente lasciato a bocca aperta i tifosi bergamaschi.

Atalanta, salta il Cagliari: Gasperini l’ha fatto fuori

Importanti novità arrivano in casa Atalanta in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Cagliari. Dopo la sconfitta di Firenze Giampiero Gasperini vuole delle risposte dai suoi giocatori, e spera che queste possano arrivare già da questa giornata.

La compagine sarda è un avversario tutt’altro che semplice, e per batterlo ci sarà bisogno della miglior Atalanta possibile. Per questo motivo Gasperini domani si porterà dietro tutti i suoi migliori effettivi, eccetto uno, che alla fine l’allenatore della Dea avrebbe incredibilmente deciso di escludere dalla lista dei convocati.

Stando alle ultime notizie, infatti, Giampiero Gasperini ha scelto di non convocare Mitchel Bakker per la sfida di domani contro il Cagliari. Una scelta azzardata, la cui motivazione però avrebbe letteralmente spiazzato tutti i tifosi dell’Atalanta, che mai si sarebbero aspettati una gestione del genere per un giocatore con l’esperienza ed il carisma dell’olandese.

Atalanta, Bakker escluso dai convocati: il motivo

Giampiero Gasperini ha dunque deciso da escludere dalla lista dei convocati Mitchel Bakker. Si conferma dunque il complicato inizio di stagione per l’olandese, che da quanto è arrivato all’Atalanta non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio che secondo lui meritava.

L’ennesima esclusione di questo inizio campionato è forse anche quella più pesante, anche perché mai prima d’ora Bakker era addirittura stato lasciato a casa. Il feeling fra l’ex PSG e Gasperini non è mai nato, ed il motivo di questa esclusione lo dimostra ancora di più, considerato il fatto che l’allenatore dell’Atalanta ha preso questa decisione per mera scelta tecnica.

Bakker ancora fuori: sarà addio a gennaio?

Arrivato per essere titolare, Bakker si ritrova ora a viaggiare fra la panchina e la tribuna. L’olandese si aspettava ovviamente tutt’altro da questa sua esperienza all’Atalanta che in tutta sincera, a gennaio, potrebbe già giungere alla conclusione. Di questo passo, infatti, nel prossimo calciomercato invernale, difronte ad un’offerta importante, la Dea potrebbe decidere di lasciare Bakker, che a questo punto non si opporrebbe più di tanto.