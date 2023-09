Problemi nello spogliatoio: chiesto l’esonero dell’allenatore

Nonostante un inizio di stagione incoraggiante, l’impressione è che qualcosa pare essersi rotto proprio all’interno dello spogliatoio. L’ultimo deludente risultato ottenuto in campionato ha difatti rappresentato essere la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché quanto trapelato ha dell’incredibile.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno dei rappresentanti della squadra avrebbe chiesto alla dirigenza di procedere all’esonero dell’allenatore. Un ammutinamento bello e chiaro da parte dei giocatori, forse non convinti di essere guidati in questa stagione da un tecnico dai quali non si sentono rappresentati.

Una situazione dunque abbastanza scomoda, nata a seguito di un litigio fra lo stesso allenatore e la stella della squadra. Si prospettano essere ore delicatissime.

Spogliatoio spaccato: chiesto l’esonero dell’allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali. Da inizio stagione sono infatti già stati registrati alcuni importanti cambi in panchina, con uno, incredibile ed inaspettato, che potrebbe presto aggiungersi alla lista.

Stando alle ultime notizie, infatti, non si starebbe respirando per nulla area positiva dalle parti del centro sportivo della squadra. A quanto pare i giocatori, dopo l’ultimo, deludente, pareggio in campionato, avrebbero manifestato del malcontento nei confronti del loro allenatore, perché protagonista di un episodio spiacevole con una delle stelle del club che difatti ha scisso lo spogliatoio. Quanto successo ha dell’incredibile, e questo non sarebbe decisamente passato in osservato, visto che ora tecnico rischia chiaramente tanto dopo anche la presa di posizione da parte della squadra stessa.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, dopo l’esonero contro il Damac Jorge Jesus rischia seriamente l’esonero dall’Al-Hilal, per volere non tanto della dirigenza del club di Riyad, che ha sempre manifestato e confermato la sua fiducia nei confronti del tecnico portoghese, ma per volontà di Neymar.

Al-Hilal, Jorge Jesus esonerato per volere di Neymar: le ultime

A quanto pare l’Al-Hilal potrebbe decidere di esonerare Jorge Jesus dopo l’esplicita richiesta fatta da Neymar Junior. La stella brasiliana, infatti, dopo il deludente esordio in Saudi Pro League contro il Damac, che lo ha visto protagonista (in negativo) di un brutto gesto contro un avversario, ha avuto un forte dibattito con l’allenatore portoghese, che lo avrebbe rimproverato proprio per essersi comportato in questo modo.

Una ramanzina del genere non sarebbe decisamente andata a genio ad ‘O Ney, che dopo essere confrontato in maniera accesa con lo stesso Jorge Jesus, ne avrebbe immediatamente chiesto l’esonero. Il pareggio contro il Damac potrebbe dunque portare a delle importanti conseguenze interne.

Jorge Jesus rischia: Al-Shabab già decisiva

Dopo la chiara presa di posizione di Neymar, che difatti rappresentata la squadra, la posizione di Jorge Jesus sulla panchina dell’Al-Hilal è ufficialmente in bilico. Decisiva potrebbe addirittura già essere la sfida contro l’Al-Shabab di venerdì prossimo, dove il portoghese sarà difatti costretto a portare a casa i tre punti per evitare di essere mandato via, nella speranza che la sua squadra non gli si ammutini contro.