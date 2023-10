Infortunio Atalanta, i veri tempi di recupero: ecco quando torna

Si lavora a Zingonia e Gian Piero Gasperini deve fare i conti con un problema legato all’infortunio di uno dei suoi titolari.

Ha fatto bene fino a questo momento con la maglia degli orobici, ma uno degli elementi più importanti dell’ultima sessione di calciomercato, è finito ai box a causa dell’infortunio, mandando in apprensione Gasperini e l’ambiente atalantino, proprio a causa dei cambiamenti che ci sono e ci saranno in attacco.

Sono i giorni di vigilia della sfida contro lo Sporting, appuntamento molto importante a Lisbona per l’Atalanta che, dopo la vittoria all’esordio, ha intenzione di continuare a macinare punti, trovando bottino pieno dopo due giornate del girone di Europa League.

Atalanta, infortunio in attacco: le ultime da Zingonia

Al centro delle questioni, in casa Atalanta, c’è la situazione su un infortunio in attacco che ha complicato e di non poco le cose per Gian Piero Gasperini.

Il tecnico atalantino è infatti preoccupato non solo per quanto venuto fuori in Atalanta-Juventus dove la sua squadra non è riuscita a trovare il gol, ma anche per il mancato apporto che rischia di non poter dare a causa dell’infortunio.

Un infortunio che potrebbe mettere subito alle spalle, stando alle ultime da Zingonia. L’Atalanta lavora e lo fa in vista del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, club portoghese che la Dea affronterà nel prossimo appuntamento europeo. E si saprà tutto proprio negli ultimi allenamenti dell’Atalanta, dove ci saranno gli ultimi test su Gianluca Scamacca per capire se sarà convocabile o meno, superando così il suo infortunio.

Ultime Atalanta, infortunio Scamacca: le condizioni e i veri tempi di recupero

L’attaccante italiano dunque, stando a quel che riportano da CalcioNews, starebbe provando a Zingonia per capire se ce la farà ad essere a disposizione dell’Atalanta, per la sfida contro lo Sporting Lisbona.

Secondo le ultime, al Centro Bortolotti a Zingonia, l’Atalanta lo avrebbe reintegrato per l’allenamento, potendo contare su di lui. Ma occhio perché saranno oggi i test decisivi per capire se il giocatore accorcerà i tempi di recupero o si rispetterà l’iter predisposto per il suo rientro. Scamacca vuole tornare, essere quantomeno convocabile per la gara di Europa League.

Atalanta, De Ketelaere c’è: chi gioca contro lo Sporting?

Potrebbe esserci e andare in panchina, altrimenti l’Atalanta preserverà Scamacca per la sfida all’Olimpico contro la Lazio, per non rischiare sul suo infortunio. Un non brillantissimo De Ketelaere potrebbe giocare in Europa League, invece, e non esserci poi per la sfida contro la Lazio in campionato. Scalpita Muriel, con la voglia di tornare titolare all’Atalanta, guidando l’attacco con alle spalle Pasalic e Lookman.