Esonero deciso: hanno scelto Gotti come sostituto

Salta un’altra panchina dopo quella legata all’Empoli che ha visto il primo esonero in Serie A, con l’arrivo di Andreazzoli.

Dopo l’addio di Zanetti all’Empoli, c’è un altro club che sarebbe pronta al passo in avanti con l’addio di uno dei tecnici che aveva sorpreso nella passata stagione, per fare spazio a quello che sarebbe il ritorno in Serie A per Luca Gotti.

Sono diversi i candidati per la panchina che si libera in Serie A, in queste che sono ore di valutazione con conseguenze serissime dopo l’ultima gara che ha visto protagonista la sua squadra, condannando la società alle ultime posizioni di classifica.

Serie A, scelto Gotti come sostituto: un altro esonero in vista

Un altro esonero tra le idee di un club italiano che, coinvolto nelle difficili posizioni di classifica, può cambiare rotta attraverso la rivoluzione che vedrebbe protagonista Luca Gotti.

Un passato quello per l’ex collaboratore tecnico di Maurizio Sarri, vissuto prima all’Udinese e poi allo Spezia, entrambe le esperienze terminate con l’esonero. Ma a quanto pare, su Luca Gotti c’è ancora l’interesse di chi andrà a richiamarlo, dopo il recente brutto periodo vissuto da uno dei principali club italiani, che si trova nelle basse posizioni di classifica in Serie A.

Per dare una svolta alla propria Udinese, la famiglia Pozzo è pronta a richiamare Luca Gotti alla guida del club bianconero. È quello suo infatti il primo nome tra i candidati per un ritorno al club friulano, con l’intenzione di procedere verso l’esonero per Sottil.

Udinese, Sottil verso l’esonero: c’è Gotti pronto a tornare

Sono i colleghi di Calciomercato.com a riportare le ultime notizie sul possibile esonero di Sottil dall’Udinese, dopo il pareggio ottenuto nel finale di Udinese-Genoa che non ha cambiato di molto le idee della società bianconera, che potrebbe procedere verso l’esonero prima della sosta. Oppure succederà dopo, dipenderà molto dalla prossima sfida che l’Udinese vivrà nello scontro diretto contro l’Empoli, al Castellani. Pronto, sullo sfondo, Luca Gotti e per lui sarebbe un ritorno a Udine dopo che la stessa società friulana lo ha lanciato in Serie A.

Ultime sull’Udinese: Luca Gotti oppure un altro ex, le ipotesi

In caso di esonero di Sottil, in ogni caso, c’è Luca Gotti tra le prime idee, ma occhio a quelle che sono le altre candidature sullo sfondo. Niente Igor Tudor, che cerca un’esperienza a livelli più alti in Serie A o all’estero, attenzione però va posta sulla posizione di Davide Nicola. Spesso chiamato per risollevare le situazioni di classifica, riuscendo spesso nell’intento, Nicola rappresenterebbe un’ottima idea per l’Udinese che lo richiamerebbe dopo una passata esperienza vissuta in Friuli.