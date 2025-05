Attimi di paura in campo: arriva l’esito della TAC

Momenti di terrore sul terreno di gioco a causa di un brutto infortunio. Il giocatore si è sottoposto agli esami del caso: ecco gli esiti

Siamo entrati nel finale di stagione dove ogni pallone potrebbe valere l’obiettivo fissato ad inizio stagione. Per questo motivo i giocatori sono sempre pronti a dare qualcosa in più con il rischio di mettere magari un po’ a repentaglio la propria incolumità. E sono state ore di tensione in Italia per le sorti di un calciatore.

Uno scontro terribile ha costretto un giocatore a lasciare il campo in barella e andare in ospedale per effettuare tutti i controlli del caso. Sono stati vissuti attimi di terrore anche fra i compagni visto che fino a poco fa non si sapeva l’esito degli esami. Lo spavento è stato importante per tutti i presenti e la speranza da parte di tutti è che si possa essere trattato solamente di un brutto ricordo da mettere il prima possibile alle spalle.

Brutto scontro in campo: cosa è successo

La fase della stagione è fondamentale in tutte le categorie. Mentre in Serie A mancano ancora 180 minuti, negli altri campionati italiani si stanno giocando partite fondamentali per la propria esistenza. Fra le partite giocate in questo sabato anche quella fra Pro Vercelli e Pro Patria, una sfida che metteva in palio la permanenza tra i professionisti.

Per questo motivo i calciatori erano chiamati a dare il massimo e Comi e Renault hanno messo a rischio anche la propria incolumità sul finire del primo tempo. Uno scontro testa contro testa che poteva avere un esito davvero terribile. Sono stati vissuti momenti di terrore in campo soprattutto per il figlio d’arte. L’attaccante, tra le altre ex Milan, è uscito dal campo in barella e il timore per le sue condizioni era alto visto che non si hanno avuto particolari notizie.

Fortunatamente poi si è potuto tirare un grande sospiro di sollievo. L’esito della TAC è stato negativo e il giocatore è sempre rimasto molto lucido. Una notizia positiva per tutta la Pro Vercelli visto che c’era tensione per le condizioni di Comi dopo questo scontro. Fortunatamente il tutto si è concluso nei migliori dei modi e Comi ha potuto esultare insieme ai suoi compagni per la salvezza. Un regalo che gli altri giocatori hanno voluto fare all’attaccante e bandiera del club piemontese. La squadra il prossimo anno partirà ancora una volta dalla Serie C e vedremo se Comi potrà essere in campo.