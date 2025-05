Mistero dietro l’infortunio: salta Roma-Milan, tifosi infuriati

A poche ore dalla partenza per Roma il Milan ha comunicato il forfait di un titolarissimo a causa di un infortunio.

Dietro l’assenza del calciatore aleggerebbe però un alone di mistero che non la conterebbe giusta ai tifosi. Questi sui social hanno infatti cominciato a scagliarsi contro il rossonero, certo che l’infortunio di cui si sta parlando non è poi così grave da non fargli giocare la partita domani. Questa assenza potrebbe non essere casuale, anche perché il timing potrebbe dire tanto: che senso ha saltare queste ultime due partite di campionato giunti a questo punto? È questo quello che si domandano i tifosi, delusi dal primo all’ultimo non solo per la stagione deludente/traumatica ma anche dai propri beniamini.

Salta Roma-Milan per infortunio: annuncio di Sky

Sergio Conceiçao rischia di tornare a Roma con un Milan decimato. Nel corso di queste ore sono infatti uscite fuori diverse defezioni che costringono il Diavolo ad affrontare la formazione di Claudio Ranieri senza i suoi uomini migliori.

Okay la delusione in finale di Coppa Italia, ma fino a quando la matematica non lo condanna il Milan può ambire tanto a Champions, quanto ad Europa e Conference League. L’importante è centrare almeno la qualificazione ad una competizione europea, sennò questa stagione non sarà solo fallimentare ma anche disastrosa e drammatica. Per farlo il Diavolo dovrà vincere le ultime due partite di campionato, dove però dovrà fare i conti un’infermeria (stranamente) piena. Nelle scorse ore si è parlato di Bondo, Walker e Chukwueze, ma a questo trittico si è aggiunto anche un quarto calciatore che non prenderà parte alla trasferta di Roma del Milan.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, anche Theo Hernandez non partirà con la squadra a causa di un presunto problema alla coscia patito in questi giorni di lavoro. Una scusa bella e buona per il francese, consapevole di avere oramai le ore contate in rossonero.

Tifosi infuriati: l’infortunio è finto

Theo Hernandez non giocherà contro la Roma per un problema alla coscia. Almeno questo è quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, ma i tifosi del Milan credono che dietro questo forfait ci sia ben altro. Oramai il francese è un calciatore vuoto, senza stimoli, almeno quando indossa la maglia rossonera, ed è per questo che l’ambiente crede che Theo Hernandez si sia inventato questo problema per non giocare le ultime partite con la maglia del Diavolo.

Ovviamente si trattano di supposizioni che andrebbero misurate, anche perché stiamo sempre parlando di un professionista, ma la delusione dell’ambiente rossonero è tale da cominciare a credere anche a queste cose. Che Theo Hernandez abbia alzato bandiera bianca appositamente o no non lo sapremo mai, ma una cosa è certa: a questo punto avrà a disposizione solo la partita contro il Monza per salutare nel migliore dei modi il suo caro amato Milan.