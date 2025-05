Calciomercato, doppio affare da Bologna: 65 milioni

Nuova svolta decisiva in Serie A con il doppio addio da Bologna per un totale da 65 milioni. Non ci saranno svendite, ecco la mossa vincente in ottica futura

Tutto può cambiare in vista della prossima campagna acquisti. Il Bologna ha messo in mostra tutti i suoi gioielli collezionando un trionfo in Coppa Italia che passerà alla storia del club emiliano. Occhio alla doppia cessione in estate per 65 milioni di euro: ecco la soluzione immediata in Serie A.

Il ds del Bologna, Giovanni Sartori, è stato applaudito per il suo lavoro encomiabile. In estate ci sarà ancora tanto lavoro da fare dopo una stagione da urlo con la vittoria della Coppa Italia. Tante big d’Italia e d’Europa hanno mostrato tanto interesse per i migliori calciatori del Bologna: spunta il doppio affare in Serie A per un totale da 65 milioni di euro. Conosciamo la mossa decisiva in vista della prossima stagione per continuare il percorso di crescita.

Calciomercato, doppia cessione in Serie A: l’intreccio da Bologna

Il club bolognese non ha bisogno di vendere i prodotti pregiati, ma occhio al doppio affare in vista della prossima stagione. Una nuova mossa decisiva per trovare le giuste soluzioni per il futuro: scopriamo gli ultimi dettagli decisivi.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è grande entusiasmo in casa Bologna ma occhio alle cessioni. Non ci saranno svendite in casa rossoblu: in primis c’è da capire il futuro di Vincenzo Italiano, accostato anche alla prestigiosa panchina del Milan. Dopo il trionfo in Coppa Italia, l’allenatore del Bologna potrebbe continuare la sua avventura. Ndoye e Lucumi, invece, sono stati richiesti già nel mercato di gennaio: potrebbero dire addio al club emiliano per un totale di 65 milioni di euro.

Anche nella scorsa stagione sono partiti due top player, come Calafiori e Zirkzee, ma il lavoro di Sartori è stato eccezionale andando a puntellare sempre di più la rosa dei rossoblu con acquisti mirati. Questo è uno dei segreti della squadra emiliana che continua ad attirare tanto interesse in Europa. Un nuovo punto di partenza per ambire a grandi palcoscenici dopo essere stati protagonisti anche in Champions League.

L’ultima parola spetterà al ds Sartori che non ha voluto cedere Ndoye a gennaio al Napoli per 40 milioni di euro. I contatti sono ancora in corso, ma tutto può cambiare nelle prossime settimane per blindare i propri gioielli.