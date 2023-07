Barcellona-Juve annullata: quanto hanno perso le squadre

Perdite pesanti per Juve e Barcellona: la cifra che circola dopo l’annullamento dell’amichevole sarebbe più bassa di quella reale.

Allegri si era opposto, ma alla fine l’ha spuntata il club. L’idea di partire nuovamente in tour negli States non convinceva il tecnico, che si è dovuto piegare alla volontà del club.

Troppo interessanti i ricavi che i top club europei incassano nelle amichevoli estive organizzate in America, dove il calcio, in espansione, genera introiti difficili da rifiutare anche a costo di dover cambiare i consueti canoni di allenamento pre-stagionali. Juve e Barcellona, pronte ad aprire le danze davanti ad uno stadio stracolmo, hanno però dovuto rinunciare al loro impegno.

La gastroenterite che avrebbe colpito almeno 15 elementi del gruppo guidato da Xavi ha costretto la Juve ad accettare le indicazioni in arrivo dal club blaugrana. Niente match quindi che inoltre non sarà recuperato per via del calendario fitto, di una serie di concerti e delle difficoltà nel disputare incontri ravvicinati in questa fase della preparazione. Le due società registrano quindi una perdita quantificata in una prima fase in circa 2 milioni di euro. La somma però sarebbe ben diversa ed è stata svelata da un noto tabloid.

Barcellona e Juve: un dettaglio alimenta le perdite

Nel comunicato in cui il club catalano ha ufficializzato l’annullamento del match con la Juve, è arrivata una indicazione chiara sul test che invece vedrà Xavi guidare i suoi contro l’Arsenal.

Il 27 luglio l’amichevole prevista con i Gunners dovrebbe regolarmente andare in scena, anche alla luce di una grossa perdita di incassi. Secondo Marca, la cifra che il Barcellona avrebbe potuto incassare dall’intero tour in America si aggira intorno ai 12 milioni e mezzo di euro. Un bottino di certo simile a quello della Juve, che già fa registrare una flessione a causa del match cancellato dal programma.

A questa cifra si dovrebbero sommare però i calcoli relativi al merchandising. Secondo Marca, il Barca avrebbe stimato in circa 2 milioni e mezzo gli introiti relativi alle vendite del materiale blaugrana. Una somma che sarebbe stata quasi per intero cancellata dalla gastroenterite. Il Soccer Champions Tour, edizione 2023, torna quindi nel mirino dei tifosi, poco convinti dai lunghi viaggi delle squadre che inevitabilmente ne risentono. Questa volta però anche le casse dei club registrano una ripercussione economica rilevante, con l’organizzazione impegnata a risarcire le migliaia di tifosi già in possesso del tagliando valido per assistere alla grande sfida.