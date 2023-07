Inter: svolta in difesa, Inzaghi ha il suo centrale

Il prossimo acquisto in casa Inter sarà un difensore centrale e il colpo di calciomercato è in arrivo. Tutti i dettagli.

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo e nel mirino dell’Inter ci sono diversi giocatori. Come ben sappiamo, l’attaccante è uno degli obiettivi, ma i nerazzurri devono mettere a segno anche un difensore e presto sono attese delle novità.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, in questo calciomercato l’Inter hai individuato un obiettivo di calciomercato e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se l’ipotesi diventerà realtà oppure ci sarà un passo indietro.

Calciomercato Inter: obiettivo in difesa, ecco chi è in pole position

L’Inter sta valutando con attenzione chi andare a prendere in difesa. I nomi sul taccuino della squadra di Inzaghi sono diversi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata. Sono in corso le riflessioni e per questo motivo non ci resta ancora che aspettare un po’ di tempo per capire se quale sarà la scelta definitiva da parte degli stessi nerazzurri, ma anche del giocatore.

In particolare, nel mirino dell’Inter in questo calciomercato c’è Djalò, ma in questo momento sono in corso delle riflessioni per valutare meglio le sue condizioni. Il giocatore, infatti, arriva da un problema fisico e sta attualmente recuperando da questo infortunio. Non è da escludere la possibilità che il calciatore possa arrivare in nerazzurro a gennaio o addirittura il prossimo anno a parametro zero.

Si tratta di un nome assolutamente importante e da seguire anche perché stiamo parlando di un giocatore apprezzato da diverse big e per questo motivo non resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro oltre che capire se l’Inter punterà su di lui oppure farà un passo indietro per i problemi detti in precedenza.

Mercato Inter: Djalò nel mirino

Djalò è un obiettivo di calciomercato dell’Inter e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se i nerazzurri riusciranno a piazzare da subito questo colpo oppure alla fine faranno un passo indietro.

Stiamo parlando di un calciatore importante e per questo motivo l’Inter potrebbe decidere importante per prenderlo e poi magari lasciarlo al Lille per una stagione prima di portarlo in Italia.