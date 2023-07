Calciomercato Milan, Pioli perde pezzi: lo stanno venendo

Il Milan si dimostra essere il club di Serie A più attivo in questo calciomercato, sia da un punto di vista di acquisti che di cessioni, come dimostrato dalle ultime notizie. Chiusi addirittura sei colpi in entrata, quasi sette in attesa di Chukwueze, il club rossonero ha ora da che sfoltire la rosa di Stefano Pioli, piazzando altrove gli esuberi del progetto tecnico dell’allenatore emiliano.

Dopo aver salutato Sandro Tonali, Brahim Diaz, Ibrahimovic e Bakayoko, fra gli altri, il Milan nei prossimi giorni potrebbe perdere altri pezzi importanti in questo calciomercato, dato che l’amministratore delegato Giorgio Furlani è in trattativa per chiudere una cessione importante, l’eventuale seconda dell’estate rossonera.

Calciomercato Milan, lo stanno vendendo: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che dopo essersi dedicato agli acquisiti sta ora cercando di sfoltire un pò la rosa di Stefano Pioli. Nel corso di queste settimane si è ipotizzato che il club rossonero potesse dire addio ad un altro top della sua formazione dopo Sandro Tonali, ma l’ad Furlani ha ribadito che coloro i quali lasceranno Milano quest’estate è perché non al centro del progetto tecnico del Diavolo.

Ad oggi la rosa di Stefano Pioli conta ben 30 giocatori, ma per una decina di loro, per l’appunto, il futuro sembrerebbe essere ben lontano da Milano, come confermato anche dagli ultimi movimenti registrati dalle parti di Casa Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, l’ad Giorgio Furlani sarebbe in trattativa avanzata nelle ultime ore per la cessione di un esubero della formazione rossonera, giocatore che Pioli non si sarebbe neanche portato in America. Dopo dei primi giorni di stallo totale, con l’apertura del ragazzo al trasferimento sembrerebbe essersi sbloccata una volta e per tutte l’operazione.

Stando dunque a quanto riportato da Sportmediaset, già nelle prossime ore esserci la fumata finca fra il Milan ed il Fenerbahce per il trasferimento in Turchia di Ante Rebic in questo calciomercato.

Calciomercato, Rebic verso il Fenerbahce: le cifre dell’affare

Dopo aver rifiutato offerte dall’Arabia Saudita, e non solo, Ante Rebic si sarebbe finalmente convinto a lasciare il Milan in questo calciomercato. Nel futuro del croato sembrerebbe esserci sempre di più la Turchia, col Fenerbahce di Dzeko che starebbe spingendo per provare a mettere a disposizione già nei prossimi giorni l’attaccante rossonero agli ordini di mister Kartal.

Nonostante un inizio di trattativa in salita, con l’apertura di Rebic al trasferimento in Turchia l’accordo fra i due club sembrerebbe essere ad un passo. Stando infatti a quanto riportato da Sportmediaset, ci sarebbero da limare le ultimissime distanze, ma il Fenerbahce dovrebbe versare nelle casse del Milan dai 6 ai 7 milioni di euro per Ante Rebic in questo calciomercato.

Non solo Rebic: il Milan spinge via anche altri due esuberi

Rebic non è l’unica uscita al quale il Milan starebbe lavorando in questi giorni di calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, per fine settimana prossima i rossoneri vorrebbero definire anche le cessioni di Divock Origi, che piace tanto al West Ham, e Fode Ballo-Touré, il cui futuro potrebbe invece essere o al Fulham o al Bologna.