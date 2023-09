Hellas Verona: Baroni parla degli errori, c’è un motivo

Sassuolo Hellas Verona finisce 3-1 per i padroni di casa con la prima sconfitta della squadra di Baroni dopo un periodo di vittorie.

Sassuolo Hellas Verona: le parole di Baroni

Queste le parole di Marco Baroni ai microfoni di Dazn Sassuolo Hellas Verona:

“Abbiamo preso due gol su palla persa nostra, la squadra ha dato e si è spesa dal punto di vista di qualità abbiamo alzato il livello. Ci sono ancora dei giocatori che non sono al meglio della condizione. Peccato per il risultato che è stato troppo severo. Mi aspettavo un leggero calo nella condizione, rientra nel processo fisico. Dobbiamo gestire meglio i palloni persi. Ho trovato grande disponibilità nella squadra e nei ragazzi, c’è il dispiacere perché era una partita alla portata. Vedo cose positive e siamo concentrati a far crescere la squadra dal punto di vista del gioco”.