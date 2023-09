Salta Roma-Milan, ora non ci sono più dubbi: i tifosi sono distrutti

Niente da fare per lui: salterà sicuramente il big match di venerdì 1 settembre allo stadio Olimpico tra Roma e Milan.

Venerdì sera allo stadio Olimpico scatterà il primo big match della stagione calcistica. Roma e Milan si affronteranno per una sfida sicuramente senza esclusione di colpi, tra due formazioni forti ma che vivono momenti molto diversi tra loro.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho, che hanno iniziato la stagione con il piede sbagliato. Un punto nelle prime due partite contro Salernitana e Verona, non certo avversari di primissimo piano. Dall’altra i rossoneri di Stefano Pioli che sono invece a punteggio pieno e hanno ricevuto ottime indicazioni dai neo-acquisti.

Sfida impari dunque all’Olimpico? Non si può mai dire, visto che ogni partita fa storia a sé. Ma il Milan appare favorito anche per un altro fattore: la Roma si presenterà alla terza giornata di Serie A senza diversi elementi, tra cui il calciatore di maggior talento in rosa.

Dybala non ce la fa: nessun rischio per Roma-Milan, ecco chi giocherà al suo posto

Paulo Dybala con ogni probabilità non giocherà Roma-Milan. Il fuoriclasse argentino della squadra di Mourinho ha preferito non rischiare ed in questi giorni non sta lavorando col gruppo. Tutta colpa del lieve stop subito contro il Verona sabato scorso.

Gli esami strumentali hanno escluso lesioni di vario tipo alla coscia di Dybala, ma l’argentino non intende forzare e dunque ha concordato con lo staff medico di restare in disparte in questa settimana, che anticipa la sosta per le nazionali. Dybala non si renderà disponibile neanche per la sua Argentina e dunque rimarrà a Trigoria per migliorare la propria condizione fisico-atletica.

Niente Dybala per la Roma, che già dovrà rinunciare ai neo acquisti Renato Sanches e Azmoun e soprattutto all’ultimo arrivato Romelu Lukaku, che potrebbe finire in panchina ma non ha la forma tale da poter giocare dal 1′ minuto contro il Milan.

Chi dunque in campo al posto della Joya? Due le opzioni per Mourinho. Il tecnico portoghese può confermare il duo d’attacco della prima giornata di campionato, schierando El Shaarawy (ex di turno) al fianco di Belotti nel 3-5-2 di partenza. Oppure potrebbe tornare all’antico, rimpolpando il centrocampo e schierando due trequartisti come Aouar e Pellegrini alle spalle di Belotti. Decisioni che verranno prese last-minute.

