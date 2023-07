Battaglia a due per Hazard: firma a parametro zero in Serie A

Eden Hazard ha lasciato il Real Madrid e ora sta cercando una nuova opporunità: c’è la Serie A nel suo futuro.

L’attaccante belga non ha vissuto bene la sua avventura con i Blancos e può essere arrivato il momento firmare in un altro club europeo, probabilmente in Serie A. Già a gennaio si pensava si sarebbe mosso qualcosa nel futuro dell’ex Chelsea ma poi non se ne è fatto più nulla.

Il futuro di Eden Hazard sarà lontano dal Real Madrid e non è da escludere la Serie A. La stella del calcio belga deve ritrovarsi e non lo farà agli ordini di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano ha sempre ammirato le sue qualità e lo ha ribadito in diverse occasioni ma alla fine si è deciso per la rescissione del contratto. Non è ancora chiarissimo dove giocherà ma si aprono le porte della Serie A.

Calciomercato, occasione Hazard in Serie A: le ultime

Il Real Madrdi ha deciso di dire addio a Eden Hazard. Il club spagonolo non ha voluto fare a meno del belga anche per l’intero arco della scorsa stagione ma poi le strade si sono dovute separare per via delle condizioni mai al 100% dell’ex stella del Chelsea. Il suo entourage sta cercando la soluzione giusta per tornare a farlo splendere anche nel prossimo futuro.

Dove giocherà Hazard? Al momento è ancora un’incognita il suo futuro ma nei prossimi giorni potrebbe esserci l’assalto definitivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Serie A è un’opzione molto valida per Hazard. Non sono da escludere accordi nei prossimi giorni, visto che firmerebbe a parametro zero.

Serie A: Hazard opzione per due top club

Eden Hazard in Serie A? Il talento belga è alla ricerca di un’occasione importante per riablitare il suo talento e anche se tanti stanno scegliendo le soluzioni “esotiche” come l’Arabia Saudita, la sua volontà sembra la permanenza nel calcio europeo.

Il classe ’91 è una possibilità di mercato per Milan e Napoli. A riferirlo è fichajes.net, secondo cui i due club italiani stanno pensando all’innesto del 32enne che porterebbe qualità e tanta esperienza internazionale in due gruppi che sono in costante crescita.

Il suo entuorage al momento ha ricevuto solo sondaggi e apprezzamenti ma non ancora offerte ufficiali e si dicono preoccupati per il futuro. Vorrebbero trovare una soluzione immediata, anche se forse è ancora presto.