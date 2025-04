Bayern Monaco-Inter, le probabili formazioni: tanti indisponibili da ambo le parti

Oggi, 8 aprile 2025, alle 21:00, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiterà l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Inter.

Un match atteso con trepidazione, ma che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre, falcidiate da numerose assenze.​

La sfida di stasera si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre decimate dalle assenze. Nonostante le difficoltà, Bayern Monaco e Inter scenderanno in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno. La determinazione e la resilienza saranno fondamentali per superare questo momento delicato.​

C’è grande attesa da parte di ambo le tifoserie che sognano ancora di vedere la squadra provare a vincere la competizione. Chi passa il turno si troverà a sfidare in semifinale probabilmente il Barcellona.

Bayern Monaco-Inter, tutti gli indisponibili

Il tecnico Vincent Kompany deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili:​

Manuel Neuer: Il portiere titolare è out per infortunio.​

Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Pavlovic, Kingsley Coman: Tutti indisponibili per vari problemi fisici.​

Jamal Musiala: Il giovane talento ha subito un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per due mesi. ​

Nonostante le numerose assenze, Kompany mantiene un atteggiamento ottimista, confidando nelle capacità dei giocatori disponibili. ​

Considerando le assenze, la probabile formazione del Bayern potrebbe schierarsi con un 4-2-3-1:​ Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.​

Unico dubbio riguarda la posizione di terzino sinistro, con Guerreiro più offensivo e Stanisic più difensivo.

Anche Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze:​

Alessandro Bastoni: Recuperato dopo un infortunio, ma non al meglio della forma.​

Federico Dimarco: Non al 100%, potrebbe partire dalla panchina.​

Nonostante le difficoltà, l’Inter dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2:​ Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram.​

Inzaghi ritrova Pavard in difesa e Barella a centrocampo, ma dovrà valutare le condizioni di Bastoni e Dimarco.

Oltre alle assenze per infortunio, entrambi gli allenatori devono prestare attenzione alle possibili squalifiche:​

Bayern Monaco: Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry e Konrad Laimer sono a rischio squalifica per il ritorno in caso di ammonizione. ​

Inter: Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Benjamin Pavard rischiano la squalifica per il ritorno se ammoniti. ​