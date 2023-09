Beffa Juve, addio da 40 milioni di euro

Niente da fare per la Juventus, 40 milioni di euro e addio: sarà bianconero da gennaio, ma non giocherà a Torino.

Non si placano le turbolenze e le difficoltà in casa Juventus. Non bastava un mercato sostanzialmente privo di nuovi acquisti, escluso il solo Weah. A movimentare questo inizio di stagione è stato anche il clamoroso caso doping legato a Pogba. Apparentemente una grande beffa per Allegri e la società. E non l’unica.

Stando agli ultimi rumors di mercato, Giuntoli, Manna e gli altri dirigenti hanno già cominciato a lavorare per rinforzarsi nella sessione invernale. Uno dei grandi obiettivi bianconeri sembra però destinato subito a saltare. Sarà addio al suo attuale club, ma la nuova destinazione del calciatore, salvo sorprese, non dovrebbe essere Torino.

Se la situazione economica del club bianconero non lascia dormire sonni tranquilli in società, anche altre grandi squadre in giro per l’Europa hanno bisogno di fare cassa in tutti i modi, a partire già da gennaio. Ed era proprio puntando su queste difficoltà finanziarie che Giuntoli aveva scelto di mettere nel mirino un calciatore del Barcellona.

Peraltro, non proprio un esubero. Poco incisivo nella stagione dello scorso anno, conclusa comunque 33 presenze in Liga, l’ex Manchester City Ferran Torres poteva diventare per i bianconeri la soluzione ideale, soprattutto dopo il mancato approdo di Berardi a Torino. Ma un altro club bianco e nero avrebbe a quanto pare anticipato Giuntoli, costringendo Allegri a subire l’ennesima beffa di questo periodo.

Ferran Torres sarà bianconero, ma niente Juventus: ecco dove giocherà

Nonostante un avvio di stagione clamoroso (3 presenze e 2 gol in 63 minuti giocati), Ferran Torres sembrerebbe essere il giocatore più sacrificabile in casa azulgrana. L’ex City non è un intoccabile per Xavi e anche per non rischiare di perdere il proprio posto in Nazionale potrebbe accettare di lasciare il Barça già a gennaio.

Respinte al mittente le offerte arrivate nelle scorse settimane dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, a quanto pare Torres gradirebbe un ritorno in Premier. E ci sarebbe una squadra disposta ad accontentarlo già nei prossimi mesi.

Il ricchissimo Newcastle del fondo Pif, come riferito da El Gol Digital, potrebbe infatti tentare un clamoroso assalto già nei prossimi mesi, se le cose dovessero rimanere così. Per strapparlo al club blaugrana potrebbero bastare 40 milioni di euro, considerando la necessità della squadra campione di Spagna di immettere denaro in cassa.

Insomma, niente da fare per la Juventus, che ha accarezzato solo per pochi giorni un possibile colpo di mercato che avrebbe potuto rappresentare una svolta anche tattica per la formazione di Allegri. E che dovrà ripiegare ancora una volta su altri obiettivi, probabilmente di minor caratura internazionale ma in grado di garantire crescita e risultati nei prossimi anni.