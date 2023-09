Esonero deciso, scelta a sorpresa: il sostituto in panchina è un ex Milan

Colpo di scena per il ruolo in panchina, dopo l’esonero scelto nel corso dell’ultimo weekend.

I risultati recenti non hanno soddisfatto e hanno costretto alla scelta sull’esonero che riguarda un tecnico che ha convinto poco o nulla nel suo recente passato.

Verrà richiamato, molto probabilmente, uno degli allenatori che ha un passato in Italia e simbolo del suo Paese. Il tecnico straniero, che ha ricoperto cariche importanti in panchina in giro per l’Europa e ad alti livelli, con un passato anche al Milan e alla Fiorentina, è il candidato numero uno per un ruolo in panchina dopo l’esonero deciso.

Esonero e scelta fatta: saluterà subito, arriva un ex Milan

Futuro deciso, un tecnico saluterà in questo week-end dopo i risultati che non hanno per niente convinto.

C’era stata prima di questo week-end, la sosta per le Nazionali e c’è una squadra in particolare che si è un po’ persa, con la possibilità di non vedersi tra le protagoniste del 2024 secondo quelli che sono appunto gli stessi risultati che stanno portando all’esonero.

La decisione sarà presa dalla Federazione che, nell’imminente, andrà verso l‘esonero del proprio CT. Parliamo infatti di Stefan Kuntz, che sarà esonerato dalla Turchia. Tra le ipotesi per sostituirlo in panchina un grande nome che ha già vissuto l’esperienza da Commissario Tecnico, proprio in Turchia.

Turchia, un ex Milan pronto al ritorno come Commissario Tecnico

Un simbolo tra gli allenatori della Turchia, Fatih Terim può diventare il nuovo CT. A riportare la notizia sull’esonero di Stefan Kuntz è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato quello che è l’imminente stravolgimento sulla panchina della Federazione turca.

Il tecnico, che ha vissuto un passato in Italia tra Fiorentina e Milan, è un simbolo vero e proprio in Turchia avendo anche vissuto esperienze come quella al Galatasaray tra le altre, finendo in Turchia come Commissario Tecnico dal 2013 al 2017. Un ritorno che potrebbe arrivare adesso, qualora accettasse l’ipotesi turca.

Terim: Turchia o ritiro, le ultime

Fatih Terim dovrà prendere una scelta, se andare verso la scelta di diventare ancora una volta il Commissario Tecnico della Turchia, o se andare verso il ritiro. Non più giovanissimo, l’ex tecnico di Fiorentina e Milan fu accostato anche ad alcuni club italiani, ma il ritorno in Serie A non si è praticamente concretizzato mai. Dopo aver lasciato il Galatasaray nel 2022, non ha più ricoperto un incarico in panchina e occhio infatti alla possibilità di “appendere la cravatta al chiodo”, salutando per sempre il mondo del calcio.