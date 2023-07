Belen, Stefano De Martino contro Corona: cos’è successo

Un vero e proprio caos sentimentale che fa parlare il gossip quello che riguarda Stefano De Martino, Belen Rodriguez e l’ex di lei Fabrizio Corona.

Le cronache di gossip di questa estate si stanno scatenando ormai da diversi giorni sull’ennesimo capitolo della turbolenta storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Una delle coppie più chiacchierate d’Italia rischia di finire ancora su tutte le prime pagine.

Pare infatti che i due siano nuovamente ai ferri corti. Il conduttore Rai e la showgirl argentina si sarebbero allontanati, una nuova separazione all’orizzonte dopo il ricongiungimento degli scorsi mesi. Un vero e proprio colpo di scena, visto l’idillio forte che sembrava apparire in tempi recenti.

Addirittura è fuoriuscita una rivelazione shock che spiegherebbe la nuova rottura. De Martino avrebbe tradito Belen con altre donne. Rumors che non trovano ancora conferme, ma potrebbe essere uno dei motivi per cui la conduttrice de Le Iene si sarebbe allontanata dal padre del suo primogenito Santiago.

A mettere ancor più carne al fuoco c’ha pensato un personaggio, sempre in prima linea quando si parla di scandali, che conosce molto bene Belen Rodriguez. Ovvero il suo ex compagno (oggi confidente ed amico) Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona spara a zero su De Martino: la risposta social del conduttore

Il re del gossip nostrano ha dichiarato di recente come Stefano De Martino fosse tornato con Belen solo per la sua immagine personale e pubblica, per apparire come uomo di famiglia. Inoltre Corona avrebbe rivelato, imbeccato dalla stessa Belen, che il conduttore Rai si sarebbe più volte vergognato in pubblico del modo di fare e di parlare dell’argentina, in particolare dei suoi abbigliamenti succinti.

Belen si sarebbe sfogata definendo De Martino un uomo troppo ‘vecchio‘ nel modo di pensare. Una rottura dunque definita da queste incomprensioni presunte, tutt’altro che confermate però dai diretti interessati.

Il presentatore di Bar Stella non ha voluto rispondere in maniera diretta a Corona. Bensì lo ha fatto con degli indizi social, mettendo in evidenza su Instagram alcuni commenti arrivati dopo le sparate del giornalista: “Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo” – è uno dei commenti che De Martino ha riportato in primo piano, come se volesse spernacchiare ed umiliare Corona per le possibili fandonie riportate.

Un vero e proprio caos mediatico e scandalistico che farà parlare per giorni. Nel frattempo sarebbero state smentite le voci su un nuovo immediato flirt di Belen, che è stata vista in compagnia di un imprenditore bresciano di nome Elio. In realtà pare si tratti di un amico di vecchia data che la modella frequenta da sempre.