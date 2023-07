Calciomercato, l’infortunio spiazza tutti: cambia l’obiettivo

Emergono dei retroscena di calciomercato in merito all’arrivo del calciatore. Ecco tutti i dettagli su questa trattativa, c’è l’annuncio che spiazza tutti i tifosi.

L’infortunio cambia le priorità del club italiano. La notizia dello stop sta facendo preoccupare la società che adesso sta valutando una serie di nuovi giocatori in quella zona di campo. Ecco le ultimissime di calciomercato su questa curiosa vicenda che vede protagonista il giocatore che era pronto a firmare per la big di Serie A. Adesso sono cambiati i piani: dovrà trovarsi una nuova destinazione.

Salta la trattativa per il calciatore: ecco la decisione dell’allenatore che ha fatto fuori il giocatore. L’infortunio cambia i piani della società che adesso è pronta a prendere un nuovo giocatore in quella zona di campo. Tramontata la prima pista, il club ha una serie di alternative che convincono maggiormente l’allenatore che ha chiesto di accelerare.

Calciomercato: l’infortunio cambia tutto, ecco cosa succede adesso

C’è una nuova priorità per il club che ha deciso di mollare la presa sul giocatore e puntare su altri. Una scelta maturata già nei giorni scorsi, condivisa anche con l’allenatore che dopo l’infortunio ha chiesto al suo club di accelerare per prendere un nuovo rinforzo in quella zona di campo.

La società sta valutando una serie di profili, già osservati in passato, di calciatori che potrebbero fare a caso del club e dell’allenatore che ha dato delle indicazioni chiare alla dirigenza che adesso dovrà accontentare il mister.

Ci sono delle novità riguardo il mercato del Milan con Pioli che ha bocciato l’acquisto di Singo. Secondo le ultime indiscrezioni, era tutto fatto per lo scambio con i granata con la società che aveva raggiunto l’accordo per il trasferimento a Torino di Messias e quello in rossonero dell’esterno della Costa d’Avorio. Pioli ha fatto saltare l’affare e adesso, con l’infortunio di Calabria, cambiano le priorità in casa Milan: si cerca un nuovo terzino destro. Ecco tutti i nomi sul taccuino della società.

Infortunio Calabria Milan, le ultime notizie: si cerca un nuovo terzino destro

Nel corso dell’amichevole pre campionato contro la Juventus, il capitano del Milan Calabria si è infortunato ed ha riportato un affaticamento muscolare. Un problema non troppo grave per il calciatore che sarà rivalutato tra qualche giorno. Intanto la società, in attesa di capire le condizioni fisiche del terzino, studia le contromosse e valuta alcuni profili per la difesa visto che Florenzi è l’unica alternativa in quel ruolo a Calabria. Scartata la pista Singo del Torino per il Milan, ecco le richieste di Pioli alla società che è a lavoro per prendere un nuovo terzino destro in questo calciomercato estivo 2023.

Calciomercato Milan: nel mirino Mazzocchi e Fresneda

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate anche da Tuttosport, come vice Calabria il Milan valuta i nomi di Mazzocchi della Salernitana e Fresneda del Valladolid. Due profili diversi ma approvati da Pioli che, invece, ha scartato la pista Singo che dunque non dovrebbe trasferirsi al Milan in questo calciomercato.