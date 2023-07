Calciomercato, 25 mln per Samardizc: c’è l’accordo, resta in Serie A

Svolta per quanto riguarda il futuro di Lazar Samardzic: c’è l’annuncio in merito al suo trasferimento in questo calciomercato estivo 2023.

In odore di partenza, il classe 2002 ha trovato l’accordo per il suo addio dall’Udinese in questa finestra di mercato. Una società italiana ha sbaragliato la concorrenza per il calciatore che adesso è ad un passo dalla firma con lo storico club di Serie A. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare che porterà nelle casse dei friulani la bellezza di 25 milioni di euro.

Calciomercato: stanno prendendo Samardzic, resta nel campionato italiano

Con la maglia dell’Udinese ha chiuso la scorsa stagione con 32 presenze condite da 5 gol e 3 assist. Numeri importanti che gli hanno permesso di conquistare l’attenzione di numerose big del campionato italiano.

Diverse società si sono interessate al calciatore tedesco che ha scelto la sua prossima destinazione. Il club ha trovato l’accordo con l’Udinese per la cessione del ragazzo in questo calciomercato estivo 2023. Un vero e proprio affare per i friulani che mettono a segno una super plusvalenza e ottenuto anche una contropartita molto gradita alla società che potrà valorizzare il giovane talento italiano.

Alla fine è Marotta che beffa Napoli e Juventus e porta all’Inter Samardzic. Nelle casse dell’Udinese 25 milioni di euro e il centrocampista Fabbian, classe 2003.

Samardzic all’Inter: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sportitalia, c’è l’accordo tra Inter e Udinese per l’arrivo in neroazzurro di Lazar Samardzic. Accelerata decisiva di Beppe Marotta che ha messo a segno un super colpo, in prospettiva, garantendosi uno dei migliori prospetti dell’ultima Serie A. Il classe 2022 andrà via dall’Udinese per 25 milioni di euro, inoltre nell’operazione dovrebbe rientrare anche il talentuoso centrocampista Fabbian sul quale l’Inter ha deciso di mantenere un diritto di recompera.

Samardzic all’Inter, quale ruolo avrà nella rosa di Inzaghi

Il giovane tedesco può essere un’arma per Simone Inzaghi che dovrà gestire bene le doti di Samardic che nell’ultima stagione ad Udine ha giocato anche come mezzala. Di piede mancino può essere il primo cambio in mezzo al campo di Frattesi o Barella. Ha le qualità che si sposano alla perfezioni con la rosa dell’Inter visto che all’occorrenza può giocare anche a supporto della prima punta in un 3-5-1-1.