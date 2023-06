Bellingham al Real, svelato il gesto che fa sognare i tifosi

Il colpo dell’estate è senza dubbio il centrocampista inglese fresco di firma con i Blancos. Un suo gesto ha sorpreso tutti

Bellingham è stato uno dei migliori giocatori dell’ultimo Mondiale in Qatar. Dopo aver fatto per fortune del Borussia Dortmund ora è arrivato il momento di sbarcare alla corte di Ancelotti.

Senza dubbio stiamo parlando del colpo di mercato più interessante fino a questo momento. Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid per una cifra di 103 milioni di euro, diventando il secondo acquisto più caro della storia del club dopo Eden Hazard (pagato ben 160 milioni di euro dal Chelsea).

Pensare che Cristiano Ronaldo fu pagato nel 2009 93 milioni di euro, è segno dei cambiamenti di valutazione che si sono compiuti in questo periodo sul mercato internazionale. Fatto sta che Bellingham, classe 2003, andrà a comporre con Tchouamenì e Camavinga il nuovo centrocampo delle Merengues, in attesa di piazzare davanti il colpo Mbappé.

Un Real Madrid che non si ferma e pensa a ricostruire un ciclo vincente, potendo contare su diversi giovani dal talento incredibile, come Vinicius Jr e Rodrygo, oltre al giovanissimo Endrick, gemma del Palmeiras che si aggregherà al gruppo solo nell’estate del 2024, al compiere della maggiore età.

Bellingham indosserà la maglia #5 al Real Madrid: il suo idolo è Zinedine Zidane

Una scelta di Bellingham, però, ha colpito davvero tutti i tifosi e gli addetti ai lavori del Real Madrid. Si tratta del numero di maglia che l’inglese indosserà durante il suo primo anno al Santiago Bernabeu. Sia in Nazionale che con il Borussia Dortmund il suo marchio di fabbrica era il #22. Un numero importante e carico di significato per lui, come rivelato nella recente conferenza di presentazione in Spagna.

Poiché il 22 nel Real Madrid è attualmente indossato da Rudiger, Bellingham ha dovuto virare su un’altra scelta, che è ricaduta sul 5.

La “camiceta” col numero 5 è stata indossata da quelle parti da un certo Zinedine Zidane, uno dei ‘Galacticos‘ della prima era Florentino Perez. Bellingham non ha negato di ammirare l’ex fenomeno francese e di ispirarsi a lui.

“Zidane per me è stato il migliore. Vorrei prolungare l’eredità del numero. Voglio essere all’altezza di questa maglia”, ha raccontato l’inglese davanti ai giornalisti presenti in conferenza.

Il 5 è un numero che ha un peso importante nella storia del Real Madrid visto che oltre a Zizou lo hanno indossato anche campioni del calibro di Manolo Sanchis, Fernando Redondo, Fernando Hierro, Camacho e, più recentemente, Raphael Varane.