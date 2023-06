Mercato Juventus, colpo a sorpresa in difesa: definito lo scambio

La Juventus è al lavoro per riuscire a restare competitiva in una situazione economica difficile e resa quasi impossibile dalla non partecipazione alla UEFA Champions League. In tal senso arrivano sviluppi importanti: è tutto pronto per il colpo in difesa che arriva direttamente dalla Serie A italiana.

In casa Juventus sono tante le questioni per così dire spinose che continuano a tenere banco. Senza gli introiti della UEFA Champions League e con una squadra da migliorare sotto tanti punti di vista, la situazione diventa davvero molto delicata. Il margine d’errore, infatti, anche visto il livello raggiunto dalle altre grandi di Serie A, è ridotto ai minimi termini ed ora arrivano sviluppi significativi. La Juve, infatti, lavora al colpo in difesa direttamente dalla Serie A ed in tal senso lo scambio risulta decisivo per sbloccare questa operazione che è molto interessante. Soprattutto visto il valore del giocatore interessato.

Mercato Juventus, colpo in difesa

E’ in continuo divenire la situazione in casa Juventus. I bianconeri, come detto anche in precedenza, hanno bisogno di rialzare la testa e di tornare ad essere competitivi. A prescindere dalle vicende giudiziarie, infatti, il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri nelle ultime due stagioni è stato troppo al di sotto delle aspettative. Molto, ovviamente, passa anche dal mercato ed in tal senso si registrano i primi movimenti.

L’obiettivo che si è dato la società è quello di abbassare i costi e contestualmente anche l’età media della rosa. Sembra ai saluti, in tal senso, Alex Sandro nonostante il rinnovo di contratto ed è stato già individuato il suo sostituto. Si tratta di Fabiano Parisi, una delle più piacevoli sorprese della stagione appena conclusa. I rapporti con l’Empoli sono ottimi ed i due club lavorano allo scambio. I toscani, infatti, sono interessati a Filippo Ranocchia, interno di centrocampo quest’anno al Monza ma di proprietà dei bianconeri.

Parisi alla Juve, accordo vicino

Per il giocatore sarebbe una svolta nella carriera in maniera del tutto inevitabile e l’Empoli, come storicamente ha sempre fatto, non si opporrebbe di certo ad una sua cessione. Anche per monetizzare e finanziare in questo modo il proprio mercato. In tal senso l’arrivo contestuale di Ranocchia permetterebbe anche di puntellare la rosa in una zona delicata come quella di centrocampo. In arrivo sviluppi.