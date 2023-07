Calciomercato, sta tornando Bernardeschi: l’annuncio a sorpresa

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al possibile ritorno in Serie A di Federico Bernardeschi. C’è l’annuncio dell’amministratore delegato.

Attualmente in Canada, tra le fila del Toronto, Bernardeschi molto presto potrebbe tornare nel campionato italiano. Il calciatore ha già dato mandato ai suoi agenti di sbloccare la trattativa di calciomercato per favorire l’approdo in Serie A. Ecco l’annuncio dell’amministratore delegato che ha svelato tutti i dettagli relativi a questo colpo di mercato.

Stagione al di sotto delle aspettative per l’ex Juventus che in Canada sta avendo non poche difficoltà. Insieme ad Insigne doveva guidare il Toronto verso grandi traguardi ma il campo fino a questo momento sta dicendo altro con la squadra attualmente al penultimo posto in classifica. Ecco perché Federico Bernardeschi sta spingendo per tornare in Serie A: i suoi agenti lo stanno proponendo a tantissime società. C’è l’annuncio dell’amministratore delegato che ha svelato i dettagli di questa possibile trattativa.

Calciomercato: stanno prendendo Bernardeschi, torna in Serie A

Dal ritiro di Valles, l’amministratore delegato s’è fermato a parlare con i cronisti. Il dirigente ha fatto il punto della situazione in merito al calciomercato in entrata del club rossoblù. La società è a lavoro per rinforzare la squadra e mettere a disposizione dell’allenatore un organico di tutto rispetto che possa affrontare al meglio il prossimo campionato di Serie A.

Nelle ultime ore, s’è parlato con insistenza di un approdo a Bologna di Federico Bernardeschi che vuole lasciare Toronto. Ecco l’annuncio da parte di Claudio Fenucci che ha svelato nuovi dettagli riguardo la trattativa di calciomercato relativa al ritorno in Serie A dell’ex Juventus.

“Come Bologna abbiamo investito, in questo calciomercato, ben 18 milioni di euro per acquistare Beukema ed El Azzouzi e riscattare Posch e Moro. Il calciomercato è complesso, la situazione non è facile. Tutti i club vogliano prima vendere e poi comprare. Bernardeschi? E’ un giocatore che interessa a molte altre squadre. Con il Bologna non c’è una trattativa vera e propria, s’è aperto un dialogo con il suo agente ma molto dipenderà dal Toronto. Se ci fosse l’opportunità di prenderlo in prestito noi saremmo felici di prenderlo anche se la concorrenza è alta”, queste le parole di Fenucci riportate anche da Tuttosport.

Bernardeschi al Bologna: le ultime notizie

Non c’è la chiusura da parte del club con Thiago Motta pronto ad accogliere a Bologna Bernardeschi che può essere il rinforzo giusto per la squadra rossoblù. La società ha fatto sapere di essere disponibile a prendere il calciatore solo attraverso la formula del prestito. Tutto dipenderà dalla volontà del Toronto che, in questo momento, non naviga in buone acque in classifica e spera di risalire la china nel corso delle prossime partite.