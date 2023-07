Calciomercato: dal Bayern Monaco alla Lazio, è il sostituto di Milinkovic

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Lazio: il centrocampista arriva dal Bayern Monaco, sarà il sostituto di Milinkovic.

Il trasferimento, per 40 milioni di euro, di Milinkovic in Arabia Saudita ha spiazzato la società biancoceleste che adesso si sta attivando per prendere un sostituto degno di nota. Fino a questo momento il calciomercato della Lazio non è decollato con il solo Castellanos che è andato a rinforzare il reparto offensivo. Sarri attende ancora nuovi rinforzi, soprattutto in mezzo al campo: le richieste del tecnico sono chiare. C’è bisogno di un regista e una mezzala, oltre che un nuovo esterno offensivo ed un terzino sinistro. Ecco le ultimissime riguardo il colpo di calciomercato con il giocatore che potrebbe arrivare alla Lazio dal Bayern Monaco.

E’ l’edizione odierna del Messaggero a rilanciare la notizia relativa al nuovo centrocampista della Lazio. Oltre a Zielinski del Napoli, nel mirino di Lotito c’è anche il calciatore di proprietà del Bayern Monaco. Un rinforzo d’esperienza e qualità che potrebbe fare a caso del club biancoceleste che, la prossima stagione, parteciperà alla Champions League 2023-2024.

Calciomercato Lazio: lo stanno prendendo dal Bayern Monaco

Girandola di nomi per il calciomercato della Lazio. Oltre a Ricci, Paredes, Torreira, Fernandes e Zielinski, nelle ultime ore è uscito fuori anche il profilo del centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che è in uscita dal club tedesco.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Lotito è pronto a chiudere per l’arrivo alla Lazio di Marcel Sabitzer. Il centrocampista classe 1994 è un profilo di grande affidabilità ed esperienza. E’ il sostituto perfetto di Milinkovic che ha salutato l’Italia per andare in Arabia Saudita.

Il calciatore austriaco è in uscita dal Bayern Monaco. Dopo il prestito al Manchester United è tornato in Germania ma non rientra nei piani di Tuchel che è pronto a cedere Sabitzer a prezzo di saldo.

Sabitzer alla Lazio, svelate le cifre

Marcel Sabitzer è l’ultimo nome per il calciomercato della Lazio. Il giocatore è in uscita dal Bayern Monaco che è pronto a cedere l’austriaco per 15 milioni di euro. Sulle tracce dell’ex Lipsia c’è anche la Roma. All’orizzonte, dunque, si prospetta un derby tutto capitolino con la Lazio che non ha ancora deciso se affondare o meno il colpo. Zielinski resta in cima alla lista dei desideri di Sarri anche se Sabitzer si avvicina, per caratteristiche, a Milinkovic che ha lasciato i bianoccelesti per andare in Arabia Saudita.

Calciomercato: su Sabitzer Lazio e Roma

L’ultima stagione del centrocampista non è stata positiva. Per lui solo 1 e 2 assisti in 26 partite tra Bayern Monaco e Manchester United. Numeri abbastanza deludenti che hanno portato i tedeschi a venderlo nel corso di questo calciomercato estivo 2023: su Sabitzer Lazio e Roma sono le principali candidate, in Serie A.