Juventus: -115MLN a bilancio, penalizzazione in arrivo

E’ un momento particolare per la Juventus che rischia grosso con questa situazione legata alla vicenda del bilancio che può finire gettata in una situazione spiacevole.

Continuano ad arrivare notizie poco positive per il club bianconero che sta attraversando degli anni davvero particolari per quello che sta accadendo in campo, ma ancor di più fuori.

Perché ora si cerca di capire da dove possono arrivare delle buone notizie, ma al momento la società sembra aver avviato un buon progetto in vista del prossimo anno.

Bilancio Juventus: situazione negativa

Arrivano conferme riguardo quella che è la situazione economica della Juventus che continua ad essere piuttosto negativa in vista dei piani futuri. Perché per il sesto anno c’è un disavanzo da parte del club bianconero che va avanti con perdite importanti e un bilancio in rosso dallo scorso 2017-18 fino ad arrivare a quest’ultimo anno. C’à la conferma di quello che accadrà la prossima settimana, quando si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Juventus per approvare il bilancio 2022-23, con l’esercizio che sarà ancora una volta negativo.

Già ieri c’è stata la pubblicazione della semestrale della Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 63,8% del club. Si parla di un rosso in bilancio per la Juve di circa 115 milioni, che però è comunque molto meno della metà della perdita record registrata nel 2021-22 con i 239 milioni in relazione alle cosiddette manovre stipendi. Gli altri esercizi, invece, sono: 209,9 nel 2020-21, per 89,7 nel 2019-20, per 39,8 nel 2018-19 e per 19,2 nel 2017-18).

Penalizzazione Juventus: la decisione con la Uefa

La Juventus ha lavorato bene con l’addio di alcuni giocatori costosi e importanti che hanno portato soldi nelle casse del club con le cessioni e liberando i loro pesanti ingaggi a libro paga. Per questo motivo ora bisognerà capire che accadrà alla società bianconero una volta che sarà approvato il bilancio. C’è l’obiettivo fissato con la Uefa di ridurre entro i prossimi anni al minimo le perdite, oppure scatteranno delle penalizzazioni già concordate con Ceferin. Questo riguarda anche gli altri top club italiani come Milan, Inter e Roma.

Bilancio Juventus: nuovo aumento di capitale necessario

Se le cose dovessero andare come previsto, allora sarà difficile per la Juventus evitare un nuovo aumento di capitale. Il club bianconero continua ad accumulare perdite importanti in questi anni per sesto anno consecutivo.

Per questo motivo, se dovesse continuare in questo senso allora per la Juventus sarà necessario un altro aumento di capitale dopo quello di 700 milioni totali tra il 2019 e quello del 2021. Entrambi fatti verso fine anno.