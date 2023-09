Valentino Rossi, decisione surreale: il mondo dello sport rimane di stucco

L’ultima notizia su Valentino Rossi ha lasciato letteralmente senza parole tutti gli appassionati di motociclismo.

Valentino Rossi si sta ormai godendo la sua vita lontana dal motociclismo ma sono in tanti a chiedersi se il Dottore stia seriamente pensando di tornare in pista. Più di qualcuno ritiene infatti che ancora oggi Valentino Rossi avrebbe tutte le carte in regola per mettere in difficoltà i principali protagonisti della MotoGP.

Non è certo un caso se da qualche tempo circola una voce che ha già scatenato l’entusiasmo di tutti i fan del Dottore. Proprio qualche giorno fa è stato lo stesso pluricampione di Tavullia a toccare l’argomento, lasciando le porte aperte a questa possibilità.

Quando è stato chiesto a Valentino Rossi se ci fosse possibilità di rivederlo in pista come wild card, il Dottore non ha detto di no, anche se ha preferito buttarla sull’ironia: “Ormai rispondo che la farò“, ha detto Rossi. Ma è davvero solo uno scherzo oppure ci sono margini per vederlo di nuovo in sella alla moto?

Le ultime voci rivelano che nel mondo della MotoGP qualcuno pensa davvero che in una gara iconica Valentino Rossi possa decidere di indossare di nuovo il casco e mettersi in gioco. Tra le piste dove il Dottore potrebbe salire di nuovo in sella a una moto (che dovrebbe essere la Ducati, ndr) vengono menzionate il Mugello e Misano, dove Rossi riceverebbe un’accoglienza memorabile.

Rossi wild card, i tifosi sognano: il Dottore andrebbe ancora a podio?

Non è tutto, perché il ritorno di Rossi come wildcard rappresenterebbe anche un’occasione imperdibile dal punto di vista del marketing. Ecco perché sono in tanti a incrociare le dita e sperare. Inoltre, come accennato, tanti addetti ai lavori sono convinti che Valentino Rossi non sfigurerebbe affatto.

Raul Fernandez, 22enne pilota spagnolo della Gresini, ha esaltato le prestazioni di Dani Pedrosa, che si è reso protagonista di un fine settimana davvero super a Misano Adriatico in sella alla KTM.

Pedrosa ha corso proprio come wild card e nonostante siano passati ben cinque anni dal suo ritiro ha ottenuto un quarto posto nella Gara Sprint e un quinto nel Gran Premio. Raul Fernandez ha detto che Pedrosa è un “mito” e ha aggiunto che Valentino Rossi potrebbe fare ancora meglio del suo connazionale.

Secondo il 22enne, infatti, il Dottore in sella a una Ducati potrebbe anche riuscire a centrare il podio. “Ogni volta che saliranno su una moto continueranno ad andare veloce“, ha poi ribadito il 22enne pilota della Gresini.