Serie A: capitano tradito, arriva lo sfogo

Tanto calciomercato in Serie A in vista della prossima stagione. Ci sono degli aggiornamenti che riguardano le scelte che ha fatto un club che hanno fatto tanto discutere.

Più che altro sono i tifosi rimasti sorpresi dall’investimento che ha deciso di fare la società in quella zona di campo, dove c’è già il capitano e leader della squadra che da anni gioca ad altissimi livelli.

Possibile scelta condivisa tra allenatore e società per guardare al futuro e si potrebbe quindi iniziare a pensare che si possa puntare di meno sull’attuale giocatore in rosa.

Calciomercato Serie A: le parole del capitano sul nuovo acquisto

Cristiano Biraghi, difensore e capitano della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club viola. Queste le parole del terzino mancino riguardo il suo contratto con la Fiorentina:

“Non sarà un rinnovo a farmi cambiare idea sulla società, io sento lo stesso la fiducia. Ho firmato un triennale e tra tre anni avrò 34 anni. La società già è al corrente che posso terminare qui la mia carriera. Nella mia testa non è mai passato di cercare nuove avventure”.

Poi Biraghi ha parlato anche dell’arrivo di Parisi alla Fiorentina, che arriva per il futuro e per dare fiato proprio al capitano viola di tanto in tanto. Il pensiero del giocatore:

“In ogni grande squadra c’è la concorrenza e lo scorso anno abbiamo giocato 60 partite. Dobbiamo guardare a chi è arrivato avanti a noi, quelli più bravi. Loro hanno rose di 22-23 giocatori di alto livello e questo serve per le lunghe stagioni. Sono contento che Parisi sia arrivato per il bene della Fiorentina”.