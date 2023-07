Mazzata tremenda per la Juve, all’esordio in campionato non ci sarà un Big

Niente da fare per la Juve, costretta a rinunciare a una delle sue principali pedine per l’esordio in campionato.

Dopo aver cominciato il raduno precampionato alla Continassa, la Juventus si è spostata negli Stati Uniti dove la attendono alcune amichevoli che cominceranno a far vedere di che pasta è fatta la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In particolare, i tifosi sono molto curiosi di vedere all’opera i tanti giovani della Signora.

Oltre ai già noti Fagioli (che ritarderà il suo arrivo in America per una tonsillite), Miretti, Soulé, Iling-Junior e Barrenechea, sono aggregati al gruppo anche De Winter, Rovella, Nicolussi Caviglia e Cambiaso, rientrati dai vari prestiti. Inoltre, il tecnico livornese ha deciso di portare negli USA anche altri ragazzi che hanno già mostrato le loro qualità con l’Under 23, vale a dire Huijsen, Nonge e Yildiz.

Infine, i tantissimi tifosi juventini sperano anche che alcune delle principali pedine bianconere siano pronte per una grande stagione, decisamente migliore di quella passata. Pensiamo ad esempio a Federico Chiesa, che sembra essersi messo definitivamente alle spalle i postumi dell’operazione al crociato ed è pronto a tornare protagonista, ma anche a Dusan Vlahovic, fino ad arrivare a Paul Pogba.

Juve, che botta: Allegri comincerà la stagione senza il top player

Il centrocampista francese era stato uno degli acquisti roboanti della Juve nell’estate 2022. Tornato dal Manchester United a parametro zero, Pogba avrebbe dovuto subito operarsi per un problema al ginocchio ma ha scelto una terapia conservativa che non ha portato benefici. L’ex giocatore dei Red Devils si è poi sottoposto all’operazione chirurgica che lo ha tenuto fuori dai campi praticamente per quasi tutta la stagione. Pogba è tornato a farsi vedere solo nel finale, quando Allegri lo ha messo in campo per qualche spezzone.

Ecco perché tutti i fan della Juve incrociano le dita, sperando che Pogba non abbia più noie fisiche e possa essere un punto di forza in questa nuova stagione. Purtroppo, però, le prime notizie che arrivano dal raduno juventino non sembrano andare verso questa direzione. Il centrocampista della Nazionale francese non è ancora al meglio delle sue condizioni.

Allegri ha spiegato che Pogba non potrà scendere in campo nelle prossime amichevoli della Juve perché non ha mai lavorato con la squadra. “Sta procedendo bene ma ci vuole cautela“, ha detto il tecnico livornese, spiegando che bisognerà attendere un mesetto per capire se potrà essere a disposizione. Per farla breve, ci sono forti dubbi che Pogba potrà essere in campo o addirittura tra i convocabili nel primo impegno in campionato dei bianconeri a Udine. Una notizia che non fa certo piacere ai tifosi della Juventus, tenendo conto che l’ingaggio del francese è di 8 milioni di euro l’anno.