Inter: svolta Lukaku-Morata, c’è l’annuncio dell’ex

L’Inter continua a portare avanti le proprie trattative di calciomercato in vista della prossima stagione. Si parla molto del possibile arrivo di Lukaku o Morata in attacco.

Ci sono novità in arrivo per il club nerazzurro che ha voglia di provare a svoltare dopo quanto accaduto la stagione appena conclusa. In Serie A servirà una svolta e non saranno più ammessi errori simili.

Manca una punta all’Inter per completare il reparto offensivo che sarà consegnato nelle mani di Simone Inzaghi. L’allenatore è pronto a fare delle scelte veramente importanti in vista del futuro.

Inter: situazione Lukaku Morata in bilico

Era vicinissima a far tornare Lukaku l’Inter che ha poi frenato la trattativa e cambiato obiettivi, entrando in contatto anche con gli agenti di Alvaro Morata. Perché il club nerazzurro ha intenzione di completare la fase offensiva con un altro giocatore dopo che sono andati via Dzeko e Lukaku ed è arrivato al momento sono Thuram.

Manca un quarto giocatore a Simone Inzaghi che però con la società sembra aver fatto una scelta importante, mettendo probabilmente da parte per sempre il pensiero di far tornare Lukaku in nerazzurro. Perché ora il club sta pensando di andare a puntare altrove e ci sono per questo degli aggiornamenti di mercato importanti.

Calciomercato Inter: Lukaku verso Juve o Arabia Saudita

Ci sono sempre più conferme riguardo le voci che raccontano della rottura tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku. Sarebbe stata questa lite tra l’allenatore dei nerazzurri e l’attaccante belga a spingere il giocatore ad iniziare dei contatti anche con la Juve e guardarsi attorno.

Pare che a quel punto il giocatore non era più sicuro che l’Inter avrebbe puntato su di lui. Sulla vicenda Lukaku si è voluto esprimere anche un grande ex Sebastien Frey ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it:

“Mi è stato detto che poco prima di fine stagione ci sarebbe stata una rottura tra Inzaghi e Lukaku a seguito di uno scontro tra i due. Oggi posso confermare che le uniche strade dove si potrà vedere Lukaku giocatore possono essere la Juventus e l’Arabia Saudita”.

Inter: Morata per completare l’attacco, le parole di Frey

Con Lukaku che quasi sicuramente non arriverà all’Inter si parla tanto di quello che può essere allora il nuovo acquisto in attacco. Perché oltre a Lautaro Martinez, Thruam e Correa, la società nerazzurra dovrà fare un altro colpo. Queste le parole di Frey sul possibile arrivo di Morata in nerazzurro:

“Potrebbe essere quello più complementare con quello che hai già, anche perché è pronto. Più di Balogun o Wahi, loro restano profili interessanti”.