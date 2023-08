Blasi-Totti, spuntano gli sms sui tradimenti

Altra carne al fuoco sulla separazione shock tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Arrivano sul banco anche gli sms incriminati dei tradimenti.

Nel 2022 è stato l’argomento di gossip numero uno in Italia. La separazione quasi scioccante tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, ovvero lo storico capitano della Roma e la nota showgirl e conduttrice di Mediaset.

Una coppia che sembrava felice ed indissolubile, l’esempio di come due mondi così lontani possano unirsi e restare insieme in serenità per anni. Ma dopo 17 lunghi anni Totti e la Blasi si sono detti addio, visto che il loro rapporto si era logorato da mesi e le incomprensioni fioccavano.

In questi mesi sta andando in scena una causa civile di divorzio, in particolare per la spartizione dei beni comuni. Ha fatto molto discutere la questione dei rolex scomparsi e delle borse di marca sottratte. Ma adesso sta arrivando altre carne al fuoco a rendere ancora più piccante la situazione.

Totti o Ilary, chi ha tradito per primo? Spuntano le rivelazioni scottanti

Il processo può prendere nuove strade per via della richiesta formale di addebito da parte di Ilary Blasi contro l’ex marito. Il motivo riguarda la convinzione della showgirl che il loro matrimonio sia finito per colpa della liaison, divenuta poi relazione stabile, tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Totti ha confermato di essersi innamorato di Noemi già a gennaio 2022. L’ex calciatore non ha mai negato di conoscere già da tempo la Bocchi e di aver iniziato a provare qualcosa per lei circa un anno e mezzo fa. Ma c’è dell’altro che potrebbe rendere la situazione davvero infuocata.

I legali di Totti hanno preparato una dettagliata contro-richiesta al tribunale rispetto alle accuse della Blasi. Sarebbero infatti spuntati degli sms incriminati, che proverebbero come la nota conduttrice di Canale 5 avesse cominciato a flirtare con un altro uomo prima della relazione tra Totti e Noemi.

Lo stesso Francesco, nella nota intervista con Aldo Cazzullo dello scorso anno, rivelò di aver sbirciato il cellulare dell’ex moglie: “Non avevo mai spiato sul suo telefonino. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Ho guardato. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro“.

Gli avvocati dunque sono pronti a portare le prove di messaggistica in aula, dove comparirebbero anche nomi e cognomi dei presunti flirt di Ilary Blasi. Fra questi potrebbero spuntare anche Luca Marinelli, noto attore ed amico della sorella Melory, e il personal trainer Cristiano Iovino.