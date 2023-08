Serie A, c’è lo stop per l’attaccante: le ultime sull’infortunio

Nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche del calciatore che ha dovuto saltare l’ultima amichevole con la squadra. Ecco come sta.

Novità dai ritiri delle squadre di Serie A. C’è l’annuncio in merito allo stop dell’attaccante che non ha preso parte all’ultima amichevole della sua squadra. I tifosi sono in attesa di conoscere le reali condizioni fisiche del ragazzo, oggetto di desiderio di numerose società.

Estate turbolenta per il giocatore che è nuovamente finito al centro delle voci di calciomercato. Numerosi club si sono interessati a lui ma alla fine non è arrivata ancora la tanto desiderata cessione. La società ha alzato un muro ed è per questo motivo che ad oggi prosegue a gonfie vele la sua esperienza con il suo attuale club. Non ci sono strascichi dovuti al mancato addio in questo calciomercato estivo 2023. Se ci fosse stata la possibilità il calciatore sarebbe partito e invece nessun club ha accontentato le richieste della dirigenza che s’aspettava almeno 30 milioni di euro dal suo addio. Adesso è concentrato sul suo attuale club ed è pronto per questo avvio di stagione: intanto arrivano degli aggiornamenti riguardo i motivi che l’hanno portato a saltare l’ultima amichevole.

Serie A: infortunio per l’attaccante? Salta l’amichevole, i motivi dell’assenza sono stati svelati

Grande attesa per quanto riguarda la formazione di Serie A che si presenta ai nostri di partenza come solita sorpresa del campionato. Squadra giovane e ricca di talento, toccherà all’allenatore mettere in mostra qualche gioiello.

Chi farà parte della squadra è l’intramontabile Domenico Berardi sempre più bandiera del Sassuolo. L’attaccante, finito al centro delle voci di calciomercato con l’interesse della Lazio, per il momento è ancora tra le fila del club neroverde che s’è mosso in uscita con l’addio di Frattesi e Rogerio. Intanto, nel corso dell’ultima amichevole pre campionato non ha preso parte alla sfida capitan Berardi che non è stato convocato da Dionisi.

Svelati i motivi dell’assenza di Berardi che non ha giocato l’amichevole tra Wolfsburg e Sassuolo.

Sassuolo: le ultime su Berardi, ecco come sta

Stop precauzionale per Domenico Berardi che non ha giocato l’amichevole contro il Wolfsburg. Il capitano dei neroverdi non ha preso parte alla sfida pareggiata 1-1 dalla squadra di Dionisi. Esclusione a sorpresa che ha aperto un dibattito attorno al giocatore, sempre più al centro delle voci di calciomercato. Nessuna trattativa in corso o infortunio: Berardi sta bene ed è stato messo a riposo dal Sassuolo in vista dei prossimi impegni che vedrà la squadra protagonista sabato prossimo contro il Cosenza, nel debutto stagionale in Coppa Italia.