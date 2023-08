Calciomercato: Nzola di nuovo in Serie A, lo stanno prendendo

Mbala Nzola vestirà la maglia di un club di Serie A. Arrivano conferme riguardo il trasferimento dell’attaccante pronto a lasciare lo Spezia.

Settimane decisive per il futuro del giocatore. Il calciomercato sta entrando nel vivo e i club sono a lavoro per sbloccare le ultime operazione. Una di queste riguarda l’ingaggio di un nuovo bomber: nella lista è entrato prepotentemente Mbala Nzola che è pronto a tornare in Serie A. Dopo una stagione vissuta da protagonista a La Spezia, l’attaccante angolano ha voglia di andare altrove e vestire la maglia di un club di categoria superiore. Gli interessi non mancano, ecco svelata la nuova destinazione del bomber.

L’ultima stagione di Serie A ha messo in evidenza le doti di Mbala Nzola. L’attaccante dello Spezia nonostante i suoi 13 gol non è riuscito a conquistare la salvezza con i liguri. La retrocessione ha allontanato sempre di più il calciatore che adesso è alla ricerca di una nuova destinazione: la speranza è che questo trasferimento possa concretizzarsi nel corso di questo calciomercato estivo 2023. Un modo anche per lo Spezia per monetizzare il più possibile dall’addio dell’attaccante.

Calciomercato Spezia: colpo Nzola, lo stanno prendendo

La prossima sarà la settimana dei bomber. Chiusa questa con l’arrivo all’Atalanta di Scamacca, si attendono novità sul fronte Roma, Juventus ed Inter. I giallorossi sono alle prese con l’affare Marcos Leonardo, i bianconeri con Lukaku mentre i nerazzurri hanno deciso di virare su Balagun dell’Arsenal.

Si muove qualcosa anche per Mbala Nzola: il classe 1996 è finito nel mirino di una big, che giocherà le coppe la prossima stagione. Un colpo a sorpresa da parte della società che ha deciso di virare su di lui per rimpolpare il reparto offensivo.

Il ds è pronto a chiudere per l’arrivo alla Fiorentina di Nzola che è ad un passo dall’addio allo Spezia.

Calciomercato: Nzola alla Fiorentina, nuovi aggiornamenti

Il nome di Mbala Nzola è tornato di moda in casa Fiorentina. Il ds Pradé è pronto ad accontentare il suo allenatore Vincenzo Italiano che potrebbe riabbracciare l’attaccante, che ha già avuto a disposizione nel corso della sua esperienza allo Spezia. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo con la società ligure ma c’è da superare la concorrenza del West Ham che dopo aver venduto all’Atalanta Scamacca cerca un sostituto in quella zona di campo. Si prospetta, dunque, un’asta tra le due società con la base di partenza fissata a 15 milioni di euro: è questa, infatti, la richiesta dello Spezia per cedere in questa finestra di calciomercato Nzola.