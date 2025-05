Blitz per Lucumì: Inter anticipata, si chiude subito

Il colombiano si sta comportando molto bene con il Bologna e nelle prossime settimane una big sembra essere pronto ad affondare il colpo

Fra i giocatori che si stanno mettendo in mostra in questa stagione c’è sicuramente Lucumì. Il colombiano ha formato insieme a Beukema la colonna portante del Bologna e Italiano non si priverebbe mai di lui. Ma alla fine il suo futuro sembra essere lontano dai felsinei visto l’interesse di molte big. Juventus, Inter, Milan e Napoli sono da tempo sulle tracce del centrale, ma presto un’altra squadra potrebbe inserirsi con forza su di lui per andare a chiudere una operazione importante.

Secondo le informazioni di Schira, il club era presente alla finale di Coppa Italia per ammirare da vicino Lucumì. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e la strada è molto lunga. Ma il giocatore è in lista della squadra per il prossimo calciomercato e vedremo se ci sarà la mossa per andare ad anticipare la concorrenza e regalarsi un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato: Lucumì nuovo centrale, i dettagli

Lucumì è il difensore che sembra essere sempre più vicino a lasciare il Bologna. Se per Beukema i felsinei sono pronti ad alzare il muro, sul colombiano l’ipotesi di una partenza non è assolutamente da escludere visto che parliamo di un difensore che ha attirato l’interesse di diversi club. Come spiegato in precedenza, l’Inter era sulle sue tracce tanto che si parlava di una chiusura già nell’immediato per portarlo al Mondiale per Club. Ma c’è un’altra squadra che potrebbe optare di affondare il colpo sul calciatore.

Il club in questione è il Barcellona. Alcuni osservatori dei catalani erano a Roma durante la finale di Coppa Italia per assistere da vicino alle prestazioni di Lucumì. I blaugrana avrebbero individuato nel giocatore colombiano il rinforzo ideale per andare a rendere la difesa ancora più solida e a questo punto non è da escludere che presto ci possa essere un tentativo.

Il Barcellona ha bisogno di rinforzi importanti in quel reparto e Lucumì è un difensore che potrebbe consentire ai blaugrana di fare un salto di qualità importanti. Naturalmente bisognerà attendere la fine del campionato per avere un quadro più chiaro e capire se i catalani decideranno di puntare su Lucumì nel prossimo calciomercato. Le squadre italiane restano comunque alla porta e a questo punto presto saranno sciolte le riserve.