Juve: svolta in attacco, 20 mln per l’erede di Vlahovic

Giuntoli potrebbe andare a prendere in Brasile l’erede del serbo. Il profilo potrebbe stuzzicare molto i bianconeri per diversi motivi

Giuntoli ci ha abituato nella sua storia di andare a chiudere operazioni molto particolari. Lo ha fatto a Napoli portando Osimhen e Kvaratskhelia e potrebbe ripetersi anche alla Juventus. C’è un calciatore in Brasile che, stando alle informazioni di Konur, starebbe attirando l’attenzione di diversi club della Serie A e a questo punto non è da escludere che fra le squadre interessate ci possano essere anche i bianconeri.

Il club di appartenenza sarebbe pronto a dare il via libera alla cessione nel prossimo calciomercato per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra importante, ma che la Juventus potrebbe ottenere grazie all’addio di Vlahovic. Giuntoli sembra essere pronto a valutare al meglio la situazione e capire la fattibilità di questo colpo. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo se i bianconeri decideranno di andare con forza sul giocatore.

Calciomercato Juventus: l’attaccante dal Brasile, le ultime

La Juventus è alla ricerca di uno o due attaccanti per la prossima stagione. Molto dipenderà dall’allenatore e dal modulo che si utilizzerà. Ma, in caso di utilizzo di una sola punta centrale, servirà comunque andare a prendere profili giovani e che hanno dimostrato di poter aiutare il club a raggiungere dei traguardi importanti dopo una stagione non sicuramente facile.

Stando alle informazioni di Konur, club di Serie A sarebbero sulle tracce di Igor Jesus. Sono 6 le reti segnate in 22 partite dal brasiliano nel corso di questa stagione. Numeri non sicuramente elevati, ma di lui si parla molto bene tanto che il Botafogo non vorrebbe privarsene per una cifra bassa. L’ipotesi è quella di circa 20 milioni per portare via il calciatore ai brasiliani e la Juventus potrebbe decidere di affondare il colpo per rinforzare l’attacco.

L’operazione non è assolutamente facile vista la folta concorrenza. Ma Igor Jesus ha sicuramente voglia di provare una esperienza in Europa e la Juventus gli potrebbe consentire di fare questa avventura. Ci vorranno comunque 20 milioni e la cessione di Vlahovic potrebbe essere decisiva.

Mercato Juventus: Igor Jesus nuova idea per l’attacco?

