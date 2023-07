Italia, ribaltone in panchina: l’annuncio dopo la vittoria dell’Europeo U19

Arrivano aggiornamenti da Malta, dopo la vittoria degli Europei Under 19 dell’Italia: ecco l’annuncio riguardo il futuro del commissario tecnico Bollini.

Alberto Bollini è riuscito nell’impresa di vincere l’Europeo di categoria. Un risultato importante per il mister, che ha sempre lavorato con i giovani nella sua carriera da allenatore. Il commissario tecnico dell’Italia Under 19, che durante la Nations League ha affiancato Roberto Mancini come collaboratore tecnico, è pronto ad intraprendere un altro incarico. Ecco l’annuncio subito dopo la vittoria.

Alberto Bollini è riuscito a vincere l’Europeo Under 19 con l’Italia. Un risultato storico per la Nazionale italiana che con merito è riuscita a superare in finale il Portogallo e a portare a casa il trofeo. Una gioia per tutta la Federazione e anche per Roberto Mancini che sin da subito ha puntato sulle qualità dell’allenatore Bollini che, durante la Nations League, ha affiancato il ct della Nazionale maggiore visto che è entrato all’interno dello staff tecnico. Adesso, si alimentano le voci relative al destino del ct. Subito dopo la vittoria degli Europei, è arrivato l’annuncio riguardo il futuro di Bollini sulla panchina dell’Italia Under 19: ecco la decisione della Figc.

Italia, ribaltone in panchina: ecco il futuro di Alberto Bollini

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo il successo nell’Europeo Under 19 Alberto Bollini è pronto al grande salto. Secondo quanto riportato da Rai Sport, non è da escludere una promozione dell’attuale commissario tecnico che potrebbe andare a ricoprire il medesimo ruolo nell’Under 21.

Nessun addio per l’allenatore, Gravina e Mancini pronti a nominare nuovo ct dell’Italia Under 21 Bollini. Una promozione dettata anche dal grande feeling del tecnico con i giovani talenti. Nel suo palmares anche due vittorie del Campionato Primavera con la Lazio (2000-2001, 2012-2013) a conferma del fatto che nella sua carriera ha sempre saputo valorizzare i giovani che aveva a disposizione. Ecco perché la Figc è pronta a scommettere su di lui come successore di Nicolato, che ha lasciato la guida della Nazionale Under 21 dopo la deludente esperienza negli ultimi Europei che s’è conclusa con l’eliminazione alla fase a gironi.

Italia Under 21, il prossimo ct sarà Bollini? Le ultime notizie

Tutto sembrava presagire ad una promozione interna di Carmine Nunziata, attuale ct dell’Under 20 che dopo aver conquistato la finale degli ultimi Mondiali aveva la strada spianata per il ruolo di ct dell’Under 21. A sorpresa, invece, dopo la vittoria dell’Europeo Under 19, Alberto Bollini è finito in pole per guidare i giovani azzurri dell’under 21. Mancini e Gravina potrebbero decidere di promuovere l’allenatore. Sullo sfondo anche l’ipotesi di entrare nello staff di Roberto Mancini con Bollini che ha già affiancato il ct nel corso dell’ultima Nations League.