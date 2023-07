Calciomercato, via dalla Serie A: raggiunge il suo amico in Serie B

C’è l’annuncio riguardo il futuro del calciatore che è pronto a raggiungere il suo ex compagno di squadra che milita attualmente il Serie B.

Una trattativa lampo che potrebbe concludersi già nella prossima settimana. L’allenatore ha chiesto alla sua dirigenza uno sforzo maggiore per tentare l’assalto alla Serie A. Il club ha le risorse necessarie per convincere il calciatore a cambiare categoria e a ripartire dalla Serie B. In squadra potrà ritrovare un suo vecchio compagno di squadra. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

La squadra ha bisogno di un giocatore d’esperienza che possa trascinarli alla promozione in Serie A. Per questo motivo la società è disposta ad investire ingenti risorse per portare in Serie B il calciatore che non rientra più nei piani del suo attuale club.

Calciomercato: via dalla Serie A, sta andando in Serie B

Valutazioni in corso da parte del giocatore che insieme al suo entourage sta sciogliendo i dubbi riguardo il suo futuro che sarà sicuramente lontano da Torio. Il trequartista è pronto a lasciare i granata per intraprendere una nuova avventura. Ovviamente, l’obiettivo è restare in Serie A ma nelle ultime ore è arrivata una proposta importante da parte di una big di Serie B che ha a disposizione tanti soldi per rinforzare la squadra che dovrà lottare, per la prossima stagione, per la promozione in A.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sulle tracce di Simone Verdi c’è il Como di proprietà dei fratelli indonesiani Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza sta lavorando per chiudere una serie di colpi importanti.

Il club ha già messo a segno l’acquisto di Marlon Mustapha che è arrivato dal Mainz, club di Bundesliga, per circa 1 milione di euro. Adesso il Como ha messo nel mirino Simone Verdi del Torino che è in uscita dal club granata.

Verdi al Como: ultime notizie di calciomercato

Il nuovo obiettivo di mercato del Como è Simone Verdi del Torino. Il trequartista, che in passato ha militato nel Bologna, Napoli, Hellas Verona e Salernitana, è in uscita dal club di Serie A.

La società è alla ricerca di un squadra che possa acquistare a titolo definito Simone Verdi che non rientra nei piani del Torino. Il giocatore può essere una pedina di scambio con l’Hellas Verona, visto che ai granata interessa Doig. Intanto, c’è Moreno Longo che spinge per l’arrivo a Como di Verdi che oltre a ritrovare il suo ex allenatore potrebbe riabbracciare anche un suo ex compagno di squadra come Baselli. Il calciatore dovrà prendere una decisione riguardo il suo futuro: ad oggi non ha ancora deciso se scendere di categorie e ripartire dalla B.