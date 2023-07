Calciomercato: sta tornando Wesley Sneijder, ecco il suo nuovo ruolo

Nuovo ruolo per Wesley Sneijder. L’ex trequartista dell’Inter sta tornando, ecco cosa dovrà fare.

Arriva dall’Olanda la notizia relativa al futuro di Wesley Sneijder che è pronto a rientrare nel suo vecchio club. La società ha deciso di puntare su di lui, sono già state avviate le trattative per definire il suo ingaggio. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo nuovo ruolo che l’ex calciatore dovrà ricoprire all’interno del club.

La dirigenza ha deciso di puntare sull’ex bandiera, che ha legato il suo nome alla storica società. C’è l’annuncio che spiazza anche i tifosi che sono pronti a riaccogliere l’ex trequartista che ha vestito per anni la maglia del club che attualmente è alla ricerca di una nuova figura che possa migliorare l’area tecnica della società. Ecco perché la dirigenza, di comune accordo con l’allenatore, ha pensato di ingaggiare Sneijder che è pronto a ricoprire questo nuovo ruolo.

Secondo quanto riportato dal portale olandese The Telegraaf, la dirigenza è in contatto con Wesley Sneijder per un clamoroso ritorno. Svelato anche il ruolo che l’ex giocatore dovrà intraprendere all’interno della squadra.

L’Ajax è in trattativa con l’ex Wesley Sneijder per un ruolo nello staff tecnico. L’allenatore Maurice Steijn ha intenzione di migliorare il proprio organico con l’ingaggio dell’ex trequartista che è pronto a ricoprire l’incarico di collaboratore tecnico. L’Ajax, che pochi giorni fa ha annunciato l’addio di Tadic che s’è svincolato dal club olandese per firmare a parametro zero con il Fenerbahce, è pronto a chiudere l’accordo per il ritorno in squadra dell’ex trequartista dell’Inter.

La dirigenza è in trattativa con Sneijder, che ha giocato per i Lancieri dal 1991 al 2007, totalizzando la bellezza di 180 partite con 58 gol e 47 assist.

Attuale collaboratore tecnico del DHSC Utrecht, l’allenatore dell’Ajax Steijn ha deciso di chiamare Sneijder che è pronto a tornare nel suo vecchio club. Potrebbe ricoprire il medesimo ruolo nel club dei Lancieri. Una scelta ponderata, quella del mister che ha deciso di rinforzare il proprio staff. Di comune accordo con la dirigenza, la scelta è ricaduta su Sneijder che ha legato il suo nome e la sua carriera alla maglia dell’Ajax. Ecco perchè il mister ha deciso di chiamarlo e inserire una figura di spessore e di rilievo all’interno dello spogliatoio con l’ex trequartista che potrà dare consigli utili ai giovani calciatori dell’Ajax.