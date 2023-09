Bomba Dybala, cambiano i tempi di recupero: tifosi senza parole

Piove sul bagnato in casa Roma: cambiano i tempi di recupero di Paulo Dybala, preoccupazione tra i tifosi giallorossi.

Tra le squadre che stanno sicuramente approfittando di questa sosta per le Nazionali per riordinare le idee dopo un inizio di campionato traumatico c’è indubbiamente la Roma.

L’entusiasmo nell’ambiente giallorosso, dopo l’arrivo di Lukaku, è ancora molto alto, ma i risultati imbarazzanti della squadra allenata da Mourinho lasciano più di una perplessità nei tifosi.

La sensazione, ancora una volta, è che questa squadra senza Dybala non riesca a cambiare marcia e a diventare realmente pericolosa. Tutto gira attorno all’argentino, e anche per questo motivo in molti si chiedono quando potrà tornare in campo e quando finalmente farà coppia con Lukaku. La risposta? Non quella che i tifosi immaginavano.

A causa del problema fisico che lo affligge, ovviamente Paulo è rimasto a Roma e non si è potuto aggregare all’albiceleste. In queste settimane proseguirà il percorso di riabilitazione per recuperare dall’infortunio muscolare con cui sta lottando in questo inizio di stagione. Ma lo farà senza affrettare i tempi.

Non nuovo a problemi fisici di questo tipo, la Joya si era fermata lo scorso 6 agosto a Tolosa. Assorbito parzialmente l’infortunio, aveva potuto calcare il terreno di gioco nelle prime due partite, ma nel corso del match col Verona il dolore era tornato a farsi sentire, costringendolo a un nuovo stop e a saltare la seguente gara con il Milan.

Anche per questo motivo lo staff giallorosso non ha alcuna intenzione di forzare la mano. Il recupero dovrà procedere secondo i tempi realmente necessari, a costo di dover costringere Mou a fare a meno dell’argentino ancora per un po’.

Quando torna in campo Dybala? I nuovi tempi di recupero

Alla luce di tutto questo, stabilire con precisione i tempi di recupero del numero ventuno romanista non è ovviamente possibile. Tuttavia, Dybala si sta impegnando, ha rinunciato a un giorno di riposo per continuare con la terapia e la riabilitazione e tutto fa pensare che possa già essere pronto per la settimana prossima.

Dovessero le sue condizioni migliorare, è più che probabile che Paulo riesca a tornare a giocare già domenica 17 settembre contro l’Empoli. Resta da capire se potrà essere disponibile per uno spezzone di partita o invece dal primo minuto.

In ogni caso il ritorno in campo di Dybala dovrebbe a questo punto coincidere anche con l’esordio della coppia Dybala-Lukaku, la più attesa dai tifosi della Roma e anche da buona parte degli osservatori neutrali e degli appassionati di calcio. Dopo aver esordito in giallorosso contro il Milan per l’assalto finale, Big Rom è volato in Belgio per unirsi agli impegni della sua Nazionale. La sensazione però è che in generale sia già in buona condizione.

Novità anche per Lukaku: pronto per l’esordio

Dovesse accumulare altri minuti con la maglia del Belgio, considerando che è atteso nuovamente a Trigoria dal prossimo mercoledì, Romelu Lukaku con tutta probabilità potrebbe riuscire a mettere benzina nelle gambe e a farsi trovare pronto per l’esordio dal primo minuto per la partita con gli azzurri toscani.

Insomma, la situazione è ancora incerta, ma la speranza tra i tifosi giallorossi più tornare ad accendersi. Non è sicuro, ma c’è una buona possibilità che il debutto della coppia d’oro Dybala-Lukaku possa avvenire già prima del previsto, contro l’Empoli di Paolo Zanetti. E sarebbe la notizia migliore, considerando il ritardo che la squadra ha già accumulato rispetto a molte delle competitor per il quarto posto, obiettivo minimo per Mourinho e i suoi in questa stagione.