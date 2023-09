Ansia Milan: firma un nuovo accordo, c’è già la data

Il Milan non vorrebbe perdere i suoi calciatori migliori ma c’è ansia per quanto riguarda il futuro di uno dei top: firma un altro accordo.

Il futuro del Diavolo si costruisce certamente sui calciatori migliori che Pioli e la società vogliono trattenere il più a lungo possibile per non dover continuamente ricostruire. La cessione di Sandro Tonali di questa estate è stata necessaria per poter far respirare le casse e andare ad acquistare tutti i calciatori migliori per tornare a vincere.

In casa rossonera, però, ci sono ancora dei problemi da risolvere e delle situazioni che vanno tenute sotto controllo perché ci sono le big europee che possono tentare assalti che preoccuperanno la società e la tifoseria.

Milan, il futuro è incerto: le ultime

Il mercato del Milan è stato importantissimo. Stefano Pioli ha trovato a Milanello calciatori di grande qualità, provenienti da alcune delle società migliori d’Europa. Il tecnico ora ha l’obiettivo di tornare in vetta sin da subito e far felice la società e tutta la tifoseria. L’annata è iniziata nel migliore dei modi e ora sarà importante proseguire su questa strada.

Ma il calciomercato futuro del Milan potrebbe essere molto complesso. Ci sono le grandi squadre già alla finestra e possono arrivare grandi pericoli a partire già dalle prossime settimane.

Il futuro dei top players del Milan è incerto. Ci sono alcuni calciatori che rischiano di dire addio e la loro situazione contrattuale preoccupa anche la tifoseria.

Milan, cambia il futuro di Maignan: firma un nuovo accordo

Il Milan si è affidato alle sapienti mani di Mike Maignan. Il portiere francese si è imposto come uno dei migliori portieri al mondo e il suo profilo è entrato di diritto nella lista di tutti i top club del calcio moderno.

Dal ritiro della Francia, Maignan ha parlato del suo futuro e non ha escluso alcuna possibilità di addio. Si è detto anche pronto a tornare al PSG, dove è cresciuto come portiere e nella sua Parigi, dove è nato. Ma ha anche ribadito che non è una cosa a cui sta pensando in questo momento, essendo felice al Milan.

E proprio il Milan intende far firmare un altro contratto a Maignan. Per la società è indispensabile, ha fatto grandi cose in rossonero e tutti vorrebbero che possa continuare in grande stile.

Rinnovo Maignan: le cifre e i dettagli

Il rinnovo di Maignan con il Milan è argomento di discussione. I rossoneri vogliono trattenerlo e secondo quanto riferisce calciomercato.com nelle idee del club c’è la volontà di intavolare una trattativa il prossimo mese.

Le cifre del rinnovo di Maignan – Il portiere francese può firmare un nuovo contratto da 4 milioni (o 4.5 con bonus) fino al 2028: questa è l’idea del Milan per trattenere la stella francese.