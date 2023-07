Dalla Roma al Napoli, affare choc da 40 milioni

Da Napoli parte l’assalto al calciatore della Roma: cifre altissime, Mourinho e Tiago Pinto potrebbero accettare.

Tante voci e pochi affari conclusi. Il mercato, in Serie A, è mirato a capire quali potrebbero essere gli scossoni dovuti alle offerte dell’Arabia. Per molti club però c’è l’esigenza di fare in fretta per consegnare ai tecnici già rose al completo, in una sessione di trattative molto delicata.

Le partenze di molti campioni che nella passata stagione hanno richiamato l’attenzione di grandi club Europei costringono gli uomini di mercato ad un lavoro mirato a trovare sostituti validi senza grosse spese, che in alcuni casi, però, sembrano necessarie.

In casa Napoli l’addio di Giuntoli ha rallentato le operazioni in entrata, in una fase in cui il club si concentra a frenare ogni tipo di offerta per Osimhen, proponendo al capocannoniere dello scorso torneo il rinnovo. Restano però tanti i nodi da sciogliere per i campani. Dalle situazioni di Politano e Zielinski al futuro di Lozano.

Parallelamente alle vicende dei calciatori in rosa c’è anche la necessità di trovare un sostituto per Kim, e Garcia è stato chiaro. Al momento i centrali in rosa sono 3 e serve uno sforzo per trovare un elemento in grado di non far rimpiangere il nuovo acquisto del Bayer. L’identikit porta dritto ad un giallorosso, e la Roma ora riflette.

Napoli, ritorno di fiamma per il giallorosso?

L’apertura da parte del Lens per Danso, primo obiettivo di Garcia e del Napoli, sembra ormai chiara. L’ostacolo da aggirare però è nella cifra, ritenuta da De Laurentiis ancora molto alta. Ecco perché le alternative non mancano, e fra i tanti nomi sarebbe spuntato anche quello di Kostas Mavropanos, seguito già nella passata stagione da Giuntoli che vorrebbe riproporlo anche alla Juventus.

Cifre alte e concorrenza importante però potrebbero spingere De Laurentiis e Meluso a virare su un calciatore già sondato in passato. Roger Ibanez piace da tempo ai partenopei, e i motivi sono chiari. Ciò che convince è l’esperienza in Serie A, la grinta e la fisicità di un elemento che di certo potrebbe raccogliere senza grossi problemi l’eredità di Kim.

C’è però un dettaglio che cambia le carte in tavola. La Roma a giugno avrebbe accettato un accordo per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, spinta anche dalla necessità di chiudere il capitolo plusvalenze, poi risolto con la cessione di alcuni giovani. A poche settimane dall’inizio del campionato però sarebbe difficile per i giallorossi privarsi del calciatore, pronto a partire solo per una cifra ben più alta.

Per questo motivo il Napoli dovrebbe scucire una somma che al momento non sembra alla portata e cerca alternative pur lasciando la porta aperta. In caso di difficoltà nella chiusura con Danso, Ibanez tornerebbe prepotentemente di moda, e toccherà alla Roma fissare un prezzo che al momento sembra molto alto.