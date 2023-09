Bufera Skriniar, tutti senza parole: adesso è un caso

Milan Skriniar adesso diventa un caso, scoppia la bufera sull’ex difensore dell’Inter attualmente al Paris Saint-Germain

Milan Skriniar ha lasciato l’Inter a parametro zero lo scorso 30 giugno per andare al PSG. Tra le polemiche, ovviamente, perché il difensore slovacco sembrava dovesse rinnovare il proprio contratto e invece non ha trovato l’accordo con il club. I tifosi lo avrebbero voluto anche come capitano post-Handanovic, ma le cose sono andate diversamente.

Skriniar al Paris è il titolare della difesa, a livello numerico ha sostituito Sergio Ramos, però il suo rendimento sta lasciando molto a desiderare, come anche quello dei suoi compagni di squadra.

Sono soltanto due le partite vinte dal PSG nelle prime cinque giornate di Ligue 1. Contro il Nizza, un 2-3 al Parco dei Principi che ha fatto infuriare la tifoseria parigina e anche il club. Sui social è scoppiata la polemica per l’operato di Luis Enrique in quest’avvio di stagione, che ancora non ha trovato la quadra giusta.

Dei dieci gol segnati in campionato, ben sette sono di Mbappé. L’allenatore spagnolo deve trovare un’alternativa valida per rimettersi in carreggiata e soddisfare le esigenze di Al-Khelaifi e questo riguarda anche la difesa: sei gol subiti in cinque partite sono troppi e il dito è puntato contro Skriniar, oltre che chiaramente su Donnarumma.

PSG, è bufera contro Skriniar

In PSG-Nizza, Milan Skriniar è stato uno dei peggiori in campo secondo quanto riferito da L’Equipe. Il quotidiano francese ha analizzato la prestazione del difensore slovacco senza troppi giri di parole, assegnandogli un 3 in pagella.

Di seguito, il giudizio su Skriniar: “Di questo passo sarà un problema. Ha perso il duello individuale con Moffi e ha indietreggiato in occasione del terzo gol”. Prosegue la valutazione negativa: “Quelli del Nizza godono della sua lentezza e della mancanza di mobilità. Friabile sotto pressione”.

Insomma, l’amore tra Skriniar e il campionato francese non è ancora sbocciato. Il difensore slovacco sembra un lontano parente di quello che ha dominato la Serie A con la maglia dell’Inter. Sarà molto interessante capire se Luis Enrique gli concederà ancora fiducia nei prossimi match o deciderà di puntare più deciso su Marquinhos e Pereira, attendendo il rientro di Kimpembe.

Una scelta che spetterà solo e soltanto all’allenatore, che fin qui ha sempre schierato da titolare Skriniar, che ha collezionato 450′. Arrivare da fuori e gettarsi in una nuova avventura non è mai semplice, ma il PSG ha dimostrato di puntare molto sul giocatore, che percepisce nove milioni a stagione più bonus fino al 2028.