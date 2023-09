Esonero Garcia, i due motivi che portano all’addio al Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia ha iniziato molto male la stagione e il futuro dell’allenatore è già in bilico: si rischia l’esonero immediato.

Il tecnico francese non sembra aver assimilato bene le caratteristiche della sua squadre e le capacità di ogni calciatore. È arrivato sulla panchina dei Campioni d’Italia in carica, sostituendo un top allenatore come Luciano Spalletti. E ora si trova subito in difficoltà. Le prime partite hanno dimostrato problemi molto importanti che rischiano di creare danni permanenti alla rosa campione in carica.

Garcia al Napoli non sembra aver trovato la sua dimensione e non sono da escludere clamorosi ribaltoni nelle prossime ore.

Esonero Garcia: i tifosi vogliono l’addio

Il Napoli ha iniziato malissimo il campionato, con due vittorie, un pareggio e una sconfitta in partite che sembravano essere tutte all’altezza della squadra campione in carica. Più che i risultati, però, quello che non è piaciuto è l’atteggiamento della squadra, apparso passivo e in confunsione nei momenti di difficoltà.

La squadra di Garcia è andata in svantaggio tre volte su quattro, due delle quali contro squadre neopromosse. I calciatori non stanno rispondendo al meglio alle nuove direttive arrivate dall’allenatore e si rischia un crollo immediato.

I tifosi del Napoli vogliono l’esonero di Garcia. Il ricordo di Luciano Spalletti incombe fortemente sulla figura del francese e la tristezza si sta facendo strada nelle menti dei supporters partenopei.

Garcia verso l’esonero? I motivi per l’addio

Rudi Garcia non è riuscito a prendersi il Napoli. Il tecnico francese sembra molto distante dal pensiero calcistico della squadra allenata fino allo scorso anno da Luciano Spalletti ed è andato in difficoltà sin dalle prime partite. I risultati parlano chiaro e il momento attuale del Napoli è molto complicato da gestire.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento del Napoli e le possibilità dell’esonero di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano tra il tecnico francese e la squadra il feeling è scarsissimo. Ci sono state incomprensioni varie in allenamento che poi sono sfociate nelle brutte prestazioni maturate nelle ultime settomane.

Questa è la prima motivazione che sta facendo vacillare De Laurentiis e sta facendo pensare all’esonero di Garcia.

Garcia ha abbassato l’autostima dei singoli e del gruppo Napoli

Rudi Garcia ha iniziato malissimo la sua avventura a Napoli che, nel giro di pochi giorni, potrebbe anche terminare. Il gruppo è apparso confuso e perso, senza una guida precisa e senza un’identità di gioco.

La seconda motivazione per l’esonero di Garcia è legata ai singoli. Il suo lavoro e il suo modo di fare pare abbiano fatto perdere l’autostima ai singoli calciatori, afferma La Gazzetta dello Sport. Il gesto insofferente di Kvaratskhelia a Genova è l’esempio lampante di quanto detto, e ora a Napoli si rischia.